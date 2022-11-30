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Динамо - Металлист: смотреть онлайн матч Чемпионата Украины
Прямая трансляция матча УПЛ Динамо – Металлист, 30 ноября 2022
фото - ФК Динамо
Киевское "Динамо" и харьковский "Металлист" завершают для себя 2022-й футбольный год - они сыграют перенесенный матч восьмого тура. Киевляне в случае победы опередят "Зарю" и догонят "Шахтер", "Металлисту" важно оторваться от зоны вылета, чтобы зимовать было спокойнее. Кто в итоге победит, смотрите в среду, 30 ноября. Начало игры в 14.00.
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30 ноября. Киев. Стадион "Динамо" им.Лобановского
Начало – 14:00
"Динамо" – "Металлист"
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