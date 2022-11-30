УПЛ. Динамо - Металлист 3:0. Исправление ошибок

"Динамо" было фаворитом этого матча, однако точно такой же контекст имел место перед поединком киевлян против другого представителя Харькова. Тогда тоже был статус ярко выраженного претендента на три очка, но тогда все закончилось болезненной потерей (0:0). Так что сегодня вряд ли могла быть недооценка соперника, даже несмотря на тот факт, что "Металлист" не выигрывал уже семь туров подряд (до сегодняшнего дня).

У "Металлиста" на тренерском мостике – невероятная чехарда, сумбур. Однако расчищать эти авгиевы конюшни будут уже, очевидно, весной. А сейчас команде Ратия/Кобина (или, может, даже и Призетко) нужно было просто выстрадать время до финального свистка матча в Киеве.

"Выстрадать" – точное слово, ведь как таковой игры от харьковчан не было. Только потуги в защите, не принесшие результата. "Динамо" не спеша набирало темп, но вышло на ту скорость, которая позволяла стабильно создавать моменты. И, в отличие от матча против "Металлиста 1925", удалось устранить ошибки с реализацией. В сумме такая формула принесла положительный результат.

Сначала забил Буяльский со штрафного, поймав Костика на ошибке. А потом несколько курьезный, но в целом заслуженный мяч забил Ванат. После подачи углового нападающий пробить не сумел, мяч попал в защитника, от того - срикошетил в ногу Ваната и залетел в сетку. Сложными путями к заслуженному успеху.

"Динамо" могло вообще закрыть игру еще в первом тайме, но Лонвейк свой шанс упустил. Единственное, чем ответил "Металлист" – удар Пороха после ошибки Бущана на выходе. Кто-то из полевых игроков подстраховал голкипера.

Оценить уровень напряжения второго тайма можно по тому факту, что Мирча Луческу задолго до финального свистка выпустил Владислава Кулача – футболиста, крайне редко играющего за "Динамо". Интересно, что у него сразу же был момент, но серьезным его не назовешь. В первой части второй 45-минутки у ворот "Металлиста" зажигал Кендзера.

В одном из эпизодов он выполнил очень опасный прострел, а в другом бил по воротам сильно и прицельно, однако Костик с трудом вытащил мяч. На эти эпизоды пассивно реагировали оба тренера. Один понимал, что его команда не отдаст победу, а другой – что его коллектив обречен.

Хотя, забей "Металлист" на 73-й минуте, когда мощно бил Каплиенко, интонация изменилась бы. Но такой мяч был бы ударом по самолюбию Бущана. Георгий надежно прикрыл ближний угол и позволил команде избежать нервных последних минут. Но еще следует отметить удар Демченко, который произошел хронологически раньше того времени, когда следует говорить о финальном штурме. "Металлист", по крайней мере, попытался проиграть с высоко поднятой головой.

Попытка – это намерение. А реальность – это реальность. Уйти от разгрома харьковчане не смогли, ведь не удержали Кендзеру. Поляк принял участие в идеально разыгранной комбинации "Динамо" и выкатил удобный мяч под удар Цыганкову. Виктор извинился за нереализованный пенальти в предыдущем матче. Потом еще мог забить Пэррис, но это было бы слишком.

3:0 – хорошее окончание календарного года для "Динамо". А у "Металлиста" очень много проблем. Проблем и неразберихи.

УПЛ. Перенесенный матч 8-го тура

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Арбитр в поле - Александр Шандор

"Динамо" - "Металлист" 3:0

Голы: Виталий Буяльский 20, Владислав Ванат 29, Виктор Цыганков 77

"Динамо": Георгий Бущан, Константин Вивчаренко, Денис Попов (Александр Сирота 46), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Кахим Пэррис 78), Владислав Ванат (Владислав Кулач 66), Виктор Цыганков, Джастин Лонвейк (Александр Андриевский 72), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Томаш Кендзёра (Никита Кравченко 78)

"Металлист": Орест Костик, Александр Мизюк, Максим Прядун (Дмитрий Коркишко 81), Егор Картушов (Алекс Чидомере 81), Даниил Кныш (Юрий Романюк 46), Максим Багачанский, Егор Клименчук, Александр Каплиенко, Вячеслав Танковский, Богдан Порох (Андрей Ралюченко 46), Евгений Рязанцев (Егор Демченко 62)

Предупреждения: Сергей Сидорчук 42 - Вячеслав Танковский 19, Егор Демченко 80