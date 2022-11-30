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Классный удар со штрафного. Буяльский забил 10-й гол в текущем чемпионате - ВИДЕО
Еще немного и Виталий войдет в десятку лучших бомбардиров клуба
фото - ФК Динамо Київ
В среду, 30 ноября, киевское "Динамо" играет перенесенный матч 8-го тура с харьковским "Металлистом". Уже на 20-й минуте хозяева открыли счет – Виталий Буяльский эффектно пробил со штрафного метров с 20 в верхний угол.
Этот гол стал десятым в текущем чемпионате для лидера "Динамо". Пока он занимает второе место в гонке бомбардиров УПЛ, отставая от Артема Довбика на один забитый мяч. При этом форвард "Днепра-1" трижды реализовывал пенальти, в то время как у хавбека киевской команды все голы забиты с игры.
Добавим, что на счету Буяльского 45 голов за "Динамо" в рамках Чемпионата Украины. По этому показателю в рейтинге клуба он занимает 11 место, чтобы догнать Диого Ринкона нужно забить еще дважды.
- За ходом поединка "Динамо" - "Металлист" следите здесь >>>
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