Луческу: Могли забивать Металлисту шесть-семь голов

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу оценил игру своей команды в отложенном матче 8-го тура УПЛ с "Металлистом" (3:0) .

— Сегодня ваша команда забила два мяча после стандартных положений. Провели работу над ошибками?

— На первое место в таких случаях выходит индивидуальное мастерство. Во-первых, необходимо должным образом подать мяч к воротам. Так, чтобы создать численное преимущество. Во-вторых, игроки, которые приходят на "стандарт" в штрафную площадь, должны действовать агрессивно, замыкать эти передачи, идти на мяч. На этом мы всегда делаем акцент во время подготовки команды.

Меня беспокоят наши атаки — мы разыгрываем много комбинаций, но последний пас, последнее решение чаще всего неправильные. Поэтому всё блокируется, останавливается. Сегодня с этим было чуть получше, мы забили три мяча, могли забивать шесть-семь. Но эти моменты, о которых я только что сказал, меня беспокоят — слишком много мы не реализовываем.

— Давно не видно на тренерской скамейке "Динамо" Огнена Вукоевича. Он еще вернется?

— В период зимней паузы всё прояснится. Он будет общаться с руководством клуба. У Огнена сперва были семейные проблемы — с мамой, а потом с сыном. Затем была работа в сборной. Всё это вылилось в его отсутствие. Уверен, что за время отпуска Вукоевич и руководство клуба придут к единой точке зрения

— Будете ли искать нападающего в период зимней паузы?

— Нужно проанализировать всё, что было сделано в этом сезоне. Нас ждет большая пауза. За её время необходимо будет обсудить много моментов. Надеюсь на плодотворную работу в этот период. Хотелось бы, чтобы Шапаренко вернулся как можно быстрее, восстановился после тяжелой травмы. Его отсутствие чувствуется, он нужен команде.

Следим, конечно, и за теми нашими футболистами, которые сейчас находятся в аренде в других клубах. Чтобы в любой момент вернуть игрока для принесения пользы "Динамо". Это полезный опыт для молодых исполнителей: они имеют больше игрового времени, а нам лучше виден его рост.

"Всем мира и добра! Надеюсь, эта война, наконец, закончится!", — сказал на прощание Луческу.