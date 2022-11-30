Шацких: Очень переживаю за происходящее в Украине, которая для меня стала второй Родиной

Экс-форвард " Динамо ", а ныне тренер узбекистанского "Пахтакора" Максим Шацких прокомментировал ситуацию в Украине и выступления киевлян в УПЛ.

"Да, стараюсь смотреть и быть в курсе событий в чемпионате Украины. Кризис "Динамо"? Думаю, свою роль сыграла обстановка в стране со всеми вытекающими обстоятельствами. Это влияет на психологию игроков и физическое состояние команды.

В столице Украины не был с июня прошлого года, но стараюсь поддерживать постоянную связь с друзьями, коллегами по футбольной жизни. Стараюсь быть в курсе событий и всей семьей очень переживаем за происходящее в Украине, которая для меня стала второй Родиной", - сказал Шацких.