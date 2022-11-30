 Шацких: Очень переживаю за происходящее в Украине, которая для меня стала второй Родиной ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шацких: Очень переживаю за происходящее в Украине, которая для меня стала второй Родиной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шацких: Очень переживаю за происходящее в Украине, которая для меня стала второй Родиной

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас тренер работает с Пахтакором

Шацких: Очень переживаю за происходящее в Украине, которая для меня стала второй Родиной

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне тренер узбекистанского "Пахтакора" Максим Шацких прокомментировал ситуацию в Украине и выступления киевлян в УПЛ.

"Да, стараюсь смотреть и быть в курсе событий в чемпионате Украины. Кризис "Динамо"? Думаю, свою роль сыграла обстановка в стране со всеми вытекающими обстоятельствами. Это влияет на психологию игроков и физическое состояние команды.

В столице Украины не был с июня прошлого года, но стараюсь поддерживать постоянную связь с друзьями, коллегами по футбольной жизни. Стараюсь быть в курсе событий и всей семьей очень переживаем за происходящее в Украине, которая для меня стала второй Родиной", - сказал Шацких.

Напомним, что в июле Шацких заключил с "Пахтакором" трехлетний контракт и стал чемпионом Узбекистана. Вместе с ним в "Пахтакоре" работают еще два украинских специалиста – Вячеслав Беляев и тренер по физподготовке Виталий Шпанюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Шацких Динамо (Киев) война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FootBoom

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
30.11.2022 в 20:43
Дякуємо, Максе! Ми чудово пам"ятаємо, що ти не москаль!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде