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Шацких: Очень переживаю за происходящее в Украине, которая для меня стала второй Родиной
Сейчас тренер работает с Пахтакором
фото из свободных источников
Экс-форвард "
"Да, стараюсь смотреть и быть в курсе событий в чемпионате Украины. Кризис "Динамо"? Думаю, свою роль сыграла обстановка в стране со всеми вытекающими обстоятельствами. Это влияет на психологию игроков и физическое состояние команды.
В столице Украины не был с июня прошлого года, но стараюсь поддерживать постоянную связь с друзьями, коллегами по футбольной жизни. Стараюсь быть в курсе событий и всей семьей очень переживаем за происходящее в Украине, которая для меня стала второй Родиной", - сказал Шацких.
Напомним, что в июле Шацких заключил с "Пахтакором" трехлетний контракт и стал чемпионом Узбекистана. Вместе с ним в "Пахтакоре" работают еще два украинских специалиста – Вячеслав Беляев и тренер по физподготовке Виталий Шпанюк.
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