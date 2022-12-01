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Деньги на внесения залога за Павелко и Записоцкого были взяты в УАФ Маркетинг
Появились новые детали
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Журналист Константин Андриюк рассказал, каким образом УАФ смогла внести залог за главу организации Андрея Павелко и генерального секретаря Юрия Записоцкого.
"Следите за руками, как вносился залог в размере 19 миллионов 760 тысяч гривен за руководителя УАФ – Андрея Павелко и генсека УАФ – Юрия Записоцкого.
Итак, есть компания – "УАФ Маркетинг". 100% уставного капитала этой компании принадлежит Общественному Союзу УАФ. Исполнительный директор "УАФ Маркетинг" – Роман Волынец не может принимать сам эти решения. Это запрещено уставом УАФ.
Но это может сделать так называемая Президиум УАФ. Что она успешно и сделала – предоставила деньги для залога! Статья 29 Устав УАФ.
Но внимание на состав этого Президиума:
– председатель УАФ – Павелко
– генсек УАФ - Записоцкий
– фин. директор УАФ – Сагайдак
Все трое под следствием, всем троим вынесено подозрение. Как могли люди под подозрением голосовать за вывод средств для их же денежного залога и освобождение их же из-под стражи, " – пишет Андриюк.
Журналист также добавил, что суд запретил Андрею Павелко, Юрию Записоцкому и Евгении Сагайдак общаться между собой. Возникает логический вопрос "как они проголосовали", добавляет Андриюк.
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