 Деньги на внесения залога за Павелко и Записоцкого были взяты в УАФ Маркетинг ᐉ UA-Футбол
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Деньги на внесения залога за Павелко и Записоцкого были взяты в УАФ Маркетинг

Премьер-лига
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Деньги на внесения залога за Павелко и Записоцкого были взяты в УАФ Маркетинг

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Журналист Константин Андриюк рассказал, каким образом УАФ смогла внести залог за главу организации Андрея Павелко и генерального секретаря Юрия Записоцкого.

"Следите за руками, как вносился залог в размере 19 миллионов 760 тысяч гривен за руководителя УАФ – Андрея Павелко и генсека УАФ – Юрия Записоцкого.

Итак, есть компания – "УАФ Маркетинг". 100% уставного капитала этой компании принадлежит Общественному Союзу УАФ. Исполнительный директор "УАФ Маркетинг" – Роман Волынец не может принимать сам эти решения. Это запрещено уставом УАФ.

Но это может сделать так называемая Президиум УАФ. Что она успешно и сделала – предоставила деньги для залога! Статья 29 Устав УАФ.

Но внимание на состав этого Президиума:

– председатель УАФ – Павелко
– генсек УАФ - Записоцкий
– фин. директор УАФ – Сагайдак

Все трое под следствием, всем троим вынесено подозрение. Как могли люди под подозрением голосовать за вывод средств для их же денежного залога и освобождение их же из-под стражи, " – пишет Андриюк.

Журналист также добавил, что суд запретил Андрею Павелко, Юрию Записоцкому и Евгении Сагайдак общаться между собой. Возникает логический вопрос "как они проголосовали", добавляет Андриюк.

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В статье: Андрей Павелко Константин Андриюк Юрий Записоцкий УАФ
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Комментарии (3)
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aleks68
01.12.2022 в 09:25
больше всех возмущаются любители суркисни и КАЛОмойского."борцы с коррупцией очень хотят видеть во главе уаф своего человечка
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ZeeZoo (Кривой Рог)
01.12.2022 в 09:04
Кааак? Ну дважды нас обокрали на ровном месте у нас на глазах! Когда это закончится?
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0
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aleks68
01.12.2022 в 09:27
придёт кто-то от "святых"суркисов или КАЛОмойского и всё будет хорошо?
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