Деньги на внесения залога за Павелко и Записоцкого были взяты в УАФ Маркетинг

Журналист Константин Андриюк рассказал, каким образом УАФ смогла внести залог за главу организации Андрея Павелко и генерального секретаря Юрия Записоцкого.

"Следите за руками, как вносился залог в размере 19 миллионов 760 тысяч гривен за руководителя УАФ – Андрея Павелко и генсека УАФ – Юрия Записоцкого.

Итак, есть компания – "УАФ Маркетинг". 100% уставного капитала этой компании принадлежит Общественному Союзу УАФ. Исполнительный директор "УАФ Маркетинг" – Роман Волынец не может принимать сам эти решения. Это запрещено уставом УАФ.

Но это может сделать так называемая Президиум УАФ. Что она успешно и сделала – предоставила деньги для залога! Статья 29 Устав УАФ.

Но внимание на состав этого Президиума:

– председатель УАФ – Павелко

– генсек УАФ - Записоцкий

– фин. директор УАФ – Сагайдак

Все трое под следствием, всем троим вынесено подозрение. Как могли люди под подозрением голосовать за вывод средств для их же денежного залога и освобождение их же из-под стражи, " – пишет Андриюк.