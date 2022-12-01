Ванат: У нас будут сборы в Турции. Позже скажут все поподробнее

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат поделился мыслями после победы над "Металлистом" (3:0) в рамках перенесенного матча 8-го тура УПЛ. На 29-й минуте игры Владислав отправил второй мяч в ворота харьковчан.

– Что можете сказать по игре?

– Получилась неплохая игра и закономерная победа. Практически все удавалось.

– Как прокомментируете свой гол?

– Хотел ударить головой, но не получил мяч. Однако защитник выбил прямо мне на ногу и вышло, что я забил гол.

– Как эти полсезона прошли для вас и команды?

– Все понимают и видят, что это не то место, на котором мы должны быть. В целом, результат отрицательный, но нужно все исправлять в следующем году.

– Есть ли уже какие-нибудь планы на зимнюю подготовку?

– Ну у нас будут сборы в Турции. Позже нам скажут все поподробнее.

– Возможно, вы смотрели матчи ЧМ-2022. Кто вам больше всего понравился?

– Да, смотрел. Я поддерживаю Португалию. Хочу, чтобы они победили, – ответил Ванат.