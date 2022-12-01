Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ванат: У нас будут сборы в Турции. Позже скажут все поподробнее
Форвард "Динамо" - о планах команды на зимнюю подготовку
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Динамо" Владислав Ванат поделился мыслями после победы над "Металлистом" (3:0) в рамках перенесенного матча 8-го тура УПЛ. На 29-й минуте игры Владислав отправил второй мяч в ворота харьковчан.
– Что можете сказать по игре?
– Получилась неплохая игра и закономерная победа. Практически все удавалось.
– Как прокомментируете свой гол?
– Хотел ударить головой, но не получил мяч. Однако защитник выбил прямо мне на ногу и вышло, что я забил гол.
– Как эти полсезона прошли для вас и команды?
– Все понимают и видят, что это не то место, на котором мы должны быть. В целом, результат отрицательный, но нужно все исправлять в следующем году.
– Есть ли уже какие-нибудь планы на зимнюю подготовку?
– Ну у нас будут сборы в Турции. Позже нам скажут все поподробнее.
– Возможно, вы смотрели матчи ЧМ-2022. Кто вам больше всего понравился?
– Да, смотрел. Я поддерживаю Португалию. Хочу, чтобы они победили, – ответил Ванат.
Популярное сейчас
- На матче НБА болельщик выиграл джекпот, попав в кольцо с центра поля - ВИДЕО
- Польша выходит из группы. Аргентина, обыграв ее, тоже в плей-офф. Итоги группы С
- Мексика переигрывает Саудовскую Аравию, но из группы не выходит
- Динамо третье, но еще может пропустить Зорю. Таблица и результаты тура УПЛ
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО