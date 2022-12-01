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Заря - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию перенесенного матча УПЛ
Заря - Колос: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: УПЛ/Автор невідомий
Большинство команд УПЛ – уже в отпуске, но кое-кому еще приходится подтягивать "хвосты". Те, кто не смог своевременно провести свои поединки, будут доигрывать в откровенно зимних условиях. "Заря" - "Колос" – это именно такой матч.
Игра состоится в четверг, первого декабря 2022-го года, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало – 13:00. В прямом эфире игру покажут телеканал УНИАН и YouTube-канал FootballHab.
Смотреть можно прямо в этой новости.
Если у вас не будет возможности просмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции матча "Заря" – "Колос" в матче-центре UA-Футбол >>>
"Заря" 13:00 "Колос"
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1 декабря, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Арбитр:
Трансляция: канал "Униан"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
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