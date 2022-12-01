Заря - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию перенесенного матча УПЛ

Большинство команд УПЛ – уже в отпуске, но кое-кому еще приходится подтягивать "хвосты". Те, кто не смог своевременно провести свои поединки, будут доигрывать в откровенно зимних условиях. "Заря" - "Колос" – это именно такой матч.

Игра состоится в четверг, первого декабря 2022-го года, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало – 13:00. В прямом эфире игру покажут телеканал УНИАН и YouTube-канал FootballHab.

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Если у вас не будет возможности просмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции матча "Заря" – "Колос" в матче-центре UA-Футбол >>>

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1 декабря, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

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Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол