Шахтер подписал правого защитника Георгия Гочолейшвили. Визитная карточка игрока

Среди тех, кто хорошо известен украинской публике, этот игрок по своим характеристикам больше всего похож на Игоря Пердуту. По показателям компании InStat, лучше всего в профиле грузина развиты игра под прессингом (в среднем 39 процентов успешных действий), навесы (36 процентов), дриблинг (33 процента).

Георгия можно назвать разноплановым игроком. То есть, у него нет одной ярко выраженной сильной стороны и катастрофических недоработок по поводу других игровых элементов. Например, игра не рабочей ногой (Гочолейшвили – левша) развита на 27 процентов – это приличный показатель.

"Молодой правый крайний защитник, довольно быстрый и умелый дриблер – любит применять индивидуальные действия и опасен прорывами флангом. Он часто предпочитает оставить линию защиты и обнажает простор позади себя. Кроме того, могут проявляться проблемы в защите в ситуациях "1 на 1". Надежный в воздушных дуэлях".

Характеристика Георгия Гочолейшвили от специалистов InStat

В среднем на протяжении одной игры в 2022-м году грузин выполнял по 0.29 ключевых передач, 0.79 ударов, 3.8 навесов, проводил по девятнадцать единоборств (выигрывал в среднем 52 процента), выполнял по 5.7 обводок и 4.8 отбора. Почти все его показатели спрогрессировали по сравнению с предыдущим календарным годом. Самым слабым качеством являются игра при стандартах (выбор позиции как у чужих ворот, так и возле своих).

Конкурировать в "Шахтере" ему придется с Ефимом Коноплей и Лукасом Тейлором. Сравнивать показатели грузина с показателями украинца не совсем уместно из-за частых травм Ефима, снизивших уровень его игры в 2022-м году. А вот Тейлор очевидно не прогрессирует. В течение последнего года у него улучшился только показатель точных ударов за матч и процент воздушных дуэлей. Остальные важные игровые компоненты регрессируют.

Гочолейшвили станет игроком "Шахтера" первого января 2023-го года и отправится с командой на первый зимний сбор. Конечно, это не звездное приобретение, но приобретение, которое вписывается в новую концепцию донецкого клуба: построение молодой команды из талантливых представителей молодежи Украины и ближнего зарубежья.