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Шахтер подписал правого защитника Георгия Гочолейшвили. Визитная карточка игрока

Премьер-лига
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Конкурент Тейлору и Конопле

Шахтер подписал правого защитника Георгия Гочолейшвили. Визитная карточка игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Среди тех, кто хорошо известен украинской публике, этот игрок по своим характеристикам больше всего похож на Игоря Пердуту. По показателям компании InStat, лучше всего в профиле грузина развиты игра под прессингом (в среднем 39 процентов успешных действий), навесы (36 процентов), дриблинг (33 процента).

Шахтер подписал правого защитника Георгия Гочолейшвили. Визитная карточка игрока - изображение 1

Георгия можно назвать разноплановым игроком. То есть, у него нет одной ярко выраженной сильной стороны и катастрофических недоработок по поводу других игровых элементов. Например, игра не рабочей ногой (Гочолейшвили – левша) развита на 27 процентов – это приличный показатель.

"Молодой правый крайний защитник, довольно быстрый и умелый дриблер – любит применять индивидуальные действия и опасен прорывами флангом. Он часто предпочитает оставить линию защиты и обнажает простор позади себя. Кроме того, могут проявляться проблемы в защите в ситуациях "1 на 1". Надежный в воздушных дуэлях".

Характеристика Георгия Гочолейшвили от специалистов InStat

В среднем на протяжении одной игры в 2022-м году грузин выполнял по 0.29 ключевых передач, 0.79 ударов, 3.8 навесов, проводил по девятнадцать единоборств (выигрывал в среднем 52 процента), выполнял по 5.7 обводок и 4.8 отбора. Почти все его показатели спрогрессировали по сравнению с предыдущим календарным годом. Самым слабым качеством являются игра при стандартах (выбор позиции как у чужих ворот, так и возле своих).

Шахтер подписал правого защитника Георгия Гочолейшвили. Визитная карточка игрока - изображение 2

Конкурировать в "Шахтере" ему придется с Ефимом Коноплей и Лукасом Тейлором. Сравнивать показатели грузина с показателями украинца не совсем уместно из-за частых травм Ефима, снизивших уровень его игры в 2022-м году. А вот Тейлор очевидно не прогрессирует. В течение последнего года у него улучшился только показатель точных ударов за матч и процент воздушных дуэлей. Остальные важные игровые компоненты регрессируют.

Гочолейшвили станет игроком "Шахтера" первого января 2023-го года и отправится с командой на первый зимний сбор. Конечно, это не звездное приобретение, но приобретение, которое вписывается в новую концепцию донецкого клуба: построение молодой команды из талантливых представителей молодежи Украины и ближнего зарубежья.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Гочолейшвили
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Источник:
УПЛ жива

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