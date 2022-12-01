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Болбой Кривбасса: Кучер обругал меня, кто-то из персонала угрожал расправой

Премьер-лига
(1 голосов)

По его словам, почти весь матч их оскорбляли

Болбой Кривбасса: Кучер обругал меня, кто-то из персонала угрожал расправой

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

В понедельник, 28 ноября, "Днепр-1" неожиданно проиграл "Кривбассу" (1:2) в Кривом Роге. После игры главный тренер днепрян Александр Кучер был явно недоволен действиями болбоев, которые по его словам, не отдавали "Днепру-1" мячи, тем самым тянули время.

Криворожский клуб услышав точку зрения соперника, пригласил игроков клубной Академии, которые были болбоями, на общий ужин. Воспитанник Академии Сергей Милобог, работавший на этом матче, прокомментировал ситуацию.

"Почти весь матч они оскорбляли нас и выкрикивали нецензурные высказывания. А в одном из моментов игрок "Днепра-1" Гуцуляк вообще вырвал мяч из рук. При этом главный тренер днепрян Александр Кучер просто нецензурно обругал меня. А некоторые из персонала днепрян со скамейки запасных вообще угрожали нам физической расправой.

Кричали и с трибун. И это были представители "Днепра-1". И снова мат, ругань и угрозы!

Что касается момента во втором тайме с защитником "Днепра-1" Габриэлем Гомесом, то, честно говоря, не хочется вспоминать о том, что он мне сказал и куда "послал". Но такое поведение легионера команды УПЛ просто недопустимо! Я так понимаю, что легионер "Днепра-1" приехал в Украину играть в футбол, зарабатывать себе на жизнь, но почему он позволяет себе такое поведение по отношению к нам? Да, возможно, то, что я не подал мяч вовремя, а бросил его на землю, неправильно. Но, надеюсь, ситуация, о которой я говорю, хоть немного оправдывает меня", — сказал Милобог.

Также на встрече защитник "Кривбасса" Виталий Вернидуб поблагодарил болбоев и отметил, что в этой победе есть и их заслуга.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1
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Источник:
fckryvbas.com

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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
01.12.2022 в 13:47
соромно за таку поведінку. Кучера та винних потрібно оштрафувати.
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