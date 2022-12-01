Закарпатская ассоциация футбола предлагает созвать внеочередной конгресс УАФ

Закарпатская ассоциация футбола предложила созвать внеочередной конгресс УАФ на 20 декабря в Киеве. В ЗАФ считают необходимым решить вопрос с президентом УАФ.

"Заслушав информацию об исключительной ситуации, возникшей в деятельности УАФ, и учитывая, что отчетно-выборный XXV конгресс Украинской ассоциации футбола не состоялся, а срок полномочий президента УАФ закончился, что требует немедленного решения с учетом введения в государстве особого правового режима военного положения, выдвинули предложение созвать внеочередной конгресс ГС "УАФ" на 20 декабря в Киеве.

В повестку дня внеочередного конгресса УАФ предложили 8 вопросов:

1. Об избрании председательствующего и секретаря Конгресса. 2. Признание несостоявшимся отчетно-выборного XXV конгресса УАФ. 3. Об избрании президента УАФ. 4. Об утверждении количества членов исполнительного комитета УАФ, его вице-президентов и вице-президентов. 5. Об избрании первых вицепрезидентов УАФ. 6. Об избрании вице-президентов УАФ. 7. Об избрании членов исполнительного комитета УАФ. 8. О предоставлении полномочий для государственной регистрации изменений в сведения УАФ в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - говорится в заявлении ЗАФ.