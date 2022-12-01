Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Закарпатская ассоциация футбола предлагает созвать внеочередной конгресс УАФ
Предлагаемая дата - 20 декабря
Фото: zaf.org.ua
Закарпатская ассоциация футбола предложила созвать внеочередной конгресс УАФ на 20 декабря в Киеве. В ЗАФ считают необходимым решить вопрос с президентом УАФ.
"Заслушав информацию об исключительной ситуации, возникшей в деятельности УАФ, и учитывая, что отчетно-выборный XXV конгресс Украинской ассоциации футбола не состоялся, а срок полномочий президента УАФ закончился, что требует немедленного решения с учетом введения в государстве особого правового режима военного положения, выдвинули предложение созвать внеочередной конгресс ГС "УАФ" на 20 декабря в Киеве.
В повестку дня внеочередного конгресса УАФ предложили 8 вопросов:
1. Об избрании председательствующего и секретаря Конгресса. 2. Признание несостоявшимся отчетно-выборного XXV конгресса УАФ. 3. Об избрании президента УАФ. 4. Об утверждении количества членов исполнительного комитета УАФ, его вице-президентов и вице-президентов. 5. Об избрании первых вицепрезидентов УАФ. 6. Об избрании вице-президентов УАФ. 7. Об избрании членов исполнительного комитета УАФ. 8. О предоставлении полномочий для государственной регистрации изменений в сведения УАФ в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - говорится в заявлении ЗАФ.
Популярное сейчас
- РФ готовится к новому удару, на аэродроме Энгельс-2 зафиксировано рекордное кол-во бомбардировщиков
- Заря закрывает год, Левандовский против Мбаппе. Расписание футбола на 1 - 4 декабря
- Дания позорится и вылетает, саудиты выводят Польшу в плей-офф. Дайджест ЧМ-2022
- Кривбасс - Днепр-1 - 2:1. Лидер устал и таки проиграл
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО