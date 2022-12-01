 Закарпатская ассоциация футбола предлагает созвать внеочередной конгресс УАФ ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Закарпатская ассоциация футбола предлагает созвать внеочередной конгресс УАФ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Закарпатская ассоциация футбола предлагает созвать внеочередной конгресс УАФ

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Предлагаемая дата - 20 декабря

Закарпатская ассоциация футбола предлагает созвать внеочередной конгресс УАФ

Фото: zaf.org.ua

Новина українською

Закарпатская ассоциация футбола предложила созвать внеочередной конгресс УАФ на 20 декабря в Киеве. В ЗАФ считают необходимым решить вопрос с президентом УАФ.

"Заслушав информацию об исключительной ситуации, возникшей в деятельности УАФ, и учитывая, что отчетно-выборный XXV конгресс Украинской ассоциации футбола не состоялся, а срок полномочий президента УАФ закончился, что требует немедленного решения с учетом введения в государстве особого правового режима военного положения, выдвинули предложение созвать внеочередной конгресс ГС "УАФ" на 20 декабря в Киеве.

В повестку дня внеочередного конгресса УАФ предложили 8 вопросов:

1. Об избрании председательствующего и секретаря Конгресса. 2. Признание несостоявшимся отчетно-выборного XXV конгресса УАФ. 3. Об избрании президента УАФ. 4. Об утверждении количества членов исполнительного комитета УАФ, его вице-президентов и вице-президентов. 5. Об избрании первых вицепрезидентов УАФ. 6. Об избрании вице-президентов УАФ. 7. Об избрании членов исполнительного комитета УАФ. 8. О предоставлении полномочий для государственной регистрации изменений в сведения УАФ в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - говорится в заявлении ЗАФ.

Читайте такжеПавелко вечен. Выборы нового главы УАФ невозможны до отмены военного положения и разрешения суда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УАФ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
zaf.org.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде