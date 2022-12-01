Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нет равных. Мудрик третий раз подряд признан игроком месяца в Шахтере
Второе место занял Дмитрий Крыськив
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик назван лучшим игроком донецкого клуба в ноябре, сообщает пресс-лужба "горняков".
По результатам опроса в клубных социальных сетях за него отдали 10 196 голосов (почти 74% всех респондентов). Второе место в голосовании занял Дмитрий Крыськив, которого поддержали 2 546 болельщиков. Также в рейтинг попали Георгий Судаков (745 голосов) и Валерий Бондарь (316).
Всего в опросе поучаствовали 13 803 пользователя.
В ноябре Мудрик сыграл в 6 матчах "горняков", отметившись забитыми мячами в воротах "Вереса", "Днепра-1" и "Ворсклы", а также голевой передачей в поединке с "Зарей". Напомним, что Михаил брал награду лучшему футболисту месяца также в сентябре и октябре.
Популярное сейчас
- РФ готовится к новому удару, на аэродроме Энгельс-2 зафиксировано рекордное кол-во бомбардировщиков
- Деньги на внесения залога за Павелко и Записоцкого были взяты в УАФ Маркетинг
- Вылет Дании, трагедия Мексики и победа Динамо. Главные новости за 30 ноября
- Матч Рух - Александрия закончился массовой дракой, в которой поучаствовал и Кучук
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО