Нет равных. Мудрик третий раз подряд признан игроком месяца в Шахтере

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик назван лучшим игроком донецкого клуба в ноябре, сообщает пресс-лужба "горняков".

По результатам опроса в клубных социальных сетях за него отдали 10 196 голосов (почти 74% всех респондентов). Второе место в голосовании занял Дмитрий Крыськив, которого поддержали 2 546 болельщиков. Также в рейтинг попали Георгий Судаков (745 голосов) и Валерий Бондарь (316).

Всего в опросе поучаствовали 13 803 пользователя.

В ноябре Мудрик сыграл в 6 матчах "горняков", отметившись забитыми мячами в воротах "Вереса", "Днепра-1" и "Ворсклы", а также голевой передачей в поединке с "Зарей". Напомним, что Михаил брал награду лучшему футболисту месяца также в сентябре и октябре.