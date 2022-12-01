Дважды матч прерывали, но все же доиграли. Заря - Колос 2:2

Пока лучшие сборные мира рубятся на ЧМ, УПЛ продолжает подтягивать хвосты.

Так, в первый день зимы "Заря" и "Колос" играли перенесенный матч 7-го тура. Изначально поединок должен был пройти в октябре, но из-за угрозы террористической атаки со стороны РФ его отложили на более поздний срок.

И вот, 1 декабря, слегка подмороженный стадион "Динамо" Лобановского. "Заря" входила в матч в условиях номинального фаворита, и явно по итогам поединка намеревалась сравняться по очкам с "Динамо" и "Шахтером".

"Колос" - в условной в группе преследователей лидеров - перед отчетным матчем, также не считался простым соперником, тем более что ковалевцы в прошлом туре таки прервали неудачную серию, обыграв "Львов".

Так как погода соответствовала, начали команды довольно активно - бегали усердно и размашисто.

"Заря" изначально прихватила инициативу, и стала пытаться искать ключи к воротам соперника в традиционном украинском стиле (ну или классическом британском): фланги, кроссы, прострелы.

Довольно часто навесы на Русина проходили, но Назарий хоть и выиграл пару раз воздух – пробивал несильно и неточно.

А вот "Колос" забил уже на 10-й минуте. Забил просто и, в то же время - красиво. Золотов швырнул аут в штрафную, Безбородько скинул (или просто сделал вид, что скинул) головой, и Болбат в падении, боковыми ножницами дал в ворота. Тот не частый случай, когда вышло и эффектно, и эффективно.

Впрочем, и "Заря" отыгралась довольно быстро. Через 10 минут наварили Волынец с Золотовым. Первый попал под прессинг и отдал поперек на второго. Защитник выносил так, что попал в кого-то из луганчан - мяч снова вернулся в штрафную к Мишневу, которого голкипер вынужденно сбивал. Идеальный пенальти Булецы, и счет 1:1 уже к 20-й минуте.

Остаток тайма прошел относительно спокойно (один классный шанс был у Кирюханцева, удар которого потянул Волынец), а вот старт второй половины снова остался за "Колосом". И снова все максимально просто: навес Богданова с углового, Чоботенко перевисел Имерекова и без шансов для Мацапуры головой переправил в сетку - 1:2.

Ну а на 60-й минуте матча по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, длившаяся полтора часа. Даже несмотря на разминку после нее, гости вышли на оставшиеся полчаса, не включившись в матч сразу, за что и поплатились. Казалось, еще одна банальная атака "Зари" стала результативной: силовой прострел на дальнюю штангу, у Кирюханцева было время и обработать, и пробить.

При ничейном счете "Колос" немного отодвинул игру от своих ворот, но услуги Мацапуры номинальным хозяевам все равно были не нужны. Весь футбол шел либо в середине поля, либо возле штрафного Волынца.

За оставшиеся десять минут командам еще раз пришлось сделать паузу. Но теперь помешала играть не воздушная тревога, а проблемы с электричеством. Впрочем, генераторы все же помогли доиграть.

"Заря" не выиграла и не догнала "Шахтер" из "Динамо". "Колос" дважды вел в счете, однако может быть собой доволен, ведь сумел остановить номинального фаворита.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Роман Блавацкий (Львів)

Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Андрей Скрипка (Кропивницкий)

Заря - Колос 2:2

Голы: Сергей Булеца 19 (пен.), Игорь Кирюханцев 63 - Сергей Болбат 10, Сергей Чоботенко 52

Заря: Дмитрий Мацапура, Богдан Бутко, Владимир Бражко, Дмитрий Мишнёв (Максим Лунёв 80), Сергей Булеца, Вячеслав Чурко, Назарий Русин (Денис Антюх 46), Максим Имереков, Арсений Батагов, Игорь Кирюханцев, Олег Данченко

Колос: Евгений Волынец, Павел Ориховский (Сергей Мякушко 75), Вадим Милько, Александр Черноморец, Евгений Новак, Денис Безбородько (Владимир Лысенко 46), Николай Золотов, Сергей Чоботенко, Сергей Болбат, Олег Ильин (Евгений Исаенко 75), Андрей Богданов

Предупреждения: Максим Лунёв 90 - Павел Ориховский 32, Андрей Богданов 68, Вадим Милько 85, Владимир Лысенко 90