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Заря и Колос возобновили свой матч

Премьер-лига
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Перенесенный поединок 7-го тура

Заря и Колос возобновили свой матч

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" и "Колос" на 60-й минуте возобновили свой перенесенный матч седьмого тура.

Команды начали играть в 14:00 по Киеву, однако на 60-й минуте были вынуждены идти в укрытие из-за воздушной тревоги. На момент остановки матча счет был 1:2.

Когда воздушная тревога в Киеве прекратилась, "Заря" и "Колос" возобновили игру. Следить за ходом матча можно в текстовой онлайн-трансляции >>>

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
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