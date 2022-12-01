Премьер-лига
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Заря и Колос возобновили свой матч
Перенесенный поединок 7-го тура
Фото: ФК Заря
"Заря" и "Колос" на 60-й минуте возобновили свой перенесенный матч седьмого тура.
Команды начали играть в 14:00 по Киеву, однако на 60-й минуте были вынуждены идти в укрытие из-за воздушной тревоги. На момент остановки матча счет был 1:2.
Когда воздушная тревога в Киеве прекратилась, "Заря" и "Колос" возобновили игру. Следить за ходом матча можно в текстовой онлайн-трансляции >>>
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