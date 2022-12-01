Матч Заря – Колос бы приостановлен во второй раз. На стадионе исчез свет

"Заря" и "Колос" были вынуждены второй раз приостановить свой матч перенесенного 7-го тура. Сначала, на 60-й минуте, команды пошли в укрытие из-за воздушной тревоги.

После отбоя тревоги команды продолжили матч, однако на 84-й минуте были вынуждены снова остановиться из-за пропавшего освещения. Напомним, что матч проходит в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

Счет на момент второй остановки матча – 2:2. Игра возобновится, если на стадионе запустятся генераторы.

Добавим, что это перенесенный матч седьмого тура. Следить за ходом матча можно в текстовой онлайн-трансляции >>>