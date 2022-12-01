 Матч Заря – Колос бы приостановлен во второй раз. На стадионе исчез свет ᐉ UA-Футбол
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Матч Заря – Колос бы приостановлен во второй раз. На стадионе исчез свет

Премьер-лига
(1 голосов)

На 84-й минуте

Матч Заря – Колос бы приостановлен во второй раз. На стадионе исчез свет

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" и "Колос" были вынуждены второй раз приостановить свой матч перенесенного 7-го тура. Сначала, на 60-й минуте, команды пошли в укрытие из-за воздушной тревоги.

После отбоя тревоги команды продолжили матч, однако на 84-й минуте были вынуждены снова остановиться из-за пропавшего освещения. Напомним, что матч проходит в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

Счет на момент второй остановки матча – 2:2. Игра возобновится, если на стадионе запустятся генераторы.

Добавим, что это перенесенный матч седьмого тура. Следить за ходом матча можно в текстовой онлайн-трансляции >>>

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
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