Ассоциации Европейских Лиг выделит УПЛ 2,3 млн. евро

Ассоциации Европейских Профессиональных Футбольных Лиг, членом которой с 2009 года является Украинская Премьер-Лига, было согласовано решение о выделении финансовой помощи для УПЛ .

О поддержке украинского профессионального футбола впервые заговорили в апреле 2022 года, когда Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подробно очертил текущее положение вещей, в котором оказались отечественные футбольные клубы во время военной агрессии со стороны России.

Результатом коммуникации УПЛ и ЕЛ стали 2,3 млн. евро помощи, которые впоследствии получит Украинская Премьер-Лига и клубы Лиги.

"Этот финансовый вклад от Европейских лиг должен помочь УПЛ при завершении текущего внутреннего чемпионата и подарить украинскому народу надежду в нынешние времена", - так прокомментировали свое решение в ЕЛ.