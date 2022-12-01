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Ассоциации Европейских Лиг выделит УПЛ 2,3 млн. евро

Премьер-лига
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Этот вклад должен помочь при завершении текущего внутреннего чемпионата

Ассоциации Европейских Лиг выделит УПЛ 2,3 млн. евро

Новина українською

Ассоциации Европейских Профессиональных Футбольных Лиг, членом которой с 2009 года является Украинская Премьер-Лига, было согласовано решение о выделении финансовой помощи для УПЛ.

О поддержке украинского профессионального футбола впервые заговорили в апреле 2022 года, когда Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подробно очертил текущее положение вещей, в котором оказались отечественные футбольные клубы во время военной агрессии со стороны России.

Результатом коммуникации УПЛ и ЕЛ стали 2,3 млн. евро помощи, которые впоследствии получит Украинская Премьер-Лига и клубы Лиги.

"Этот финансовый вклад от Европейских лиг должен помочь УПЛ при завершении текущего внутреннего чемпионата и подарить украинскому народу надежду в нынешние времена", - так прокомментировали свое решение в ЕЛ.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
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Источник:
УПЛ

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