Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ассоциации Европейских Лиг выделит УПЛ 2,3 млн. евро
Этот вклад должен помочь при завершении текущего внутреннего чемпионата
Ассоциации Европейских Профессиональных Футбольных Лиг, членом которой с 2009 года является Украинская Премьер-Лига, было согласовано решение о выделении финансовой помощи для
О поддержке украинского профессионального футбола впервые заговорили в апреле 2022 года, когда Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подробно очертил текущее положение вещей, в котором оказались отечественные футбольные клубы во время военной агрессии со стороны России.
Результатом коммуникации УПЛ и ЕЛ стали 2,3 млн. евро помощи, которые впоследствии получит Украинская Премьер-Лига и клубы Лиги.
"Этот финансовый вклад от Европейских лиг должен помочь УПЛ при завершении текущего внутреннего чемпионата и подарить украинскому народу надежду в нынешние времена", - так прокомментировали свое решение в ЕЛ.
Популярное сейчас
- Областные федерации футбола на днях выразят недоверие Павелко - Андриюк
- Болбой Кривбасса: Кучер обругал меня, кто-то из персонала угрожал расправой
- РФ готовится к новому удару, на аэродроме Энгельс-2 зафиксировано рекордное кол-во бомбардировщиков
- Матч Рух - Александрия закончился массовой дракой, в которой поучаствовал и Кучук
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО