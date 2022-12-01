ФК Львов ушел в отпуск

После матча 15-го тура УПЛ против "Колоса" (0:1) ФК "Львов" отправился на каникулы.

В понедельник, 28 ноября, на учебно-тренировочной базе Львова в Брюховичах состоялось последнее в этом году собрание команды.

По завершении первой части сезона коллектив отправился на отдых. Предварительно "Львов" будет отдыхать до 9 января.

Где пройдут зимние сборы, клуб будет решать уже по факту выхода из отпуска.

Напомним, что "Львов" после осенней части сезона замыкает турнирную таблицу. У команды 9 очков после 14 сыгранных матчей.