Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФК Львов ушел в отпуск
Отдыхать команда будет до 9 января
lvivfc.com
После матча 15-го тура УПЛ против "Колоса" (0:1)
В понедельник, 28 ноября, на учебно-тренировочной базе Львова в Брюховичах состоялось последнее в этом году собрание команды.
По завершении первой части сезона коллектив отправился на отдых. Предварительно "Львов" будет отдыхать до 9 января.
Где пройдут зимние сборы, клуб будет решать уже по факту выхода из отпуска.
Напомним, что "Львов" после осенней части сезона замыкает турнирную таблицу. У команды 9 очков после 14 сыгранных матчей.
Популярное сейчас
- Болбой Кривбасса: Кучер обругал меня, кто-то из персонала угрожал расправой
- Аргентина избежала встречи с Францией. Пары 1/8 Чемпионата мира
- Заря закрывает год, Левандовский против Мбаппе. Расписание футбола на 1 - 4 декабря
- Матч Рух - Александрия закончился массовой дракой, в которой поучаствовал и Кучук
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО