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ФК Львов ушел в отпуск

Премьер-лига
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Отдыхать команда будет до 9 января

ФК Львов ушел в отпуск

lvivfc.com

Новина українською

После матча 15-го тура УПЛ против "Колоса" (0:1) ФК "Львов" отправился на каникулы.

В понедельник, 28 ноября, на учебно-тренировочной базе Львова в Брюховичах состоялось последнее в этом году собрание команды.

По завершении первой части сезона коллектив отправился на отдых. Предварительно "Львов" будет отдыхать до 9 января.

Где пройдут зимние сборы, клуб будет решать уже по факту выхода из отпуска.

Напомним, что "Львов" после осенней части сезона замыкает турнирную таблицу. У команды 9 очков после 14 сыгранных матчей.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ФК Львів

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