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Днепр-1 шокировал итальянский клуб ценником на своего лидера Довбика

Премьер-лига
(1 голосов)

Они не готовы столько платить

Днепр-1 шокировал итальянский клуб ценником на своего лидера Довбика

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик все еще интересен "Салернитане".

По информации TuttoSalernitana, клуб Серии А уже контактировал с представителями игрока, от которых узнал, что лидер чемпионата Украины хочет за своего нападающего 8 миллионов евро.

Эта сумма видится слишком высокой для руководства "Салернитаны", которое в августе было готово предложить "Днепру-1" максимум 4 миллиона евро за Довбика или аренду с правом выкупа за 7 миллионов евро и процентом от последующей перепродажи

В нынешнем сезоне Довбик забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 23 матчах за днепровский клуб. Контракт 25-летнего форварда с "Днепром-1" истекает 31 деабря 2023 года.

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В статье: Салернитана Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
TuttoMercatoWeb

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