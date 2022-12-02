Днепр-1 шокировал итальянский клуб ценником на своего лидера Довбика

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик все еще интересен "Салернитане".

По информации TuttoSalernitana, клуб Серии А уже контактировал с представителями игрока, от которых узнал, что лидер чемпионата Украины хочет за своего нападающего 8 миллионов евро.

Эта сумма видится слишком высокой для руководства "Салернитаны", которое в августе было готово предложить "Днепру-1" максимум 4 миллиона евро за Довбика или аренду с правом выкупа за 7 миллионов евро и процентом от последующей перепродажи

В нынешнем сезоне Довбик забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 23 матчах за днепровский клуб. Контракт 25-летнего форварда с "Днепром-1" истекает 31 деабря 2023 года.