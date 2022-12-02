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Гусев и двое игроков Динамо получили благодарность от военных
Они всесторонне оказывают помощь украинской армии
Фото: ФК Динамо Київ
Ассистент главного тренера "Динамо" Олег Гусев, а также игроки Виктор Цыганков и Виталий Буяльский получили специальные благодарности от военных за помощь, сообщает пресс-служба киевского клуба.
Слова благодарности за общественную позицию, патриотизм и проявленную волонтерскую инициативу динамовцам выразили вернувшиеся с Востока бойцы 135 отдельного батальона Территориальной обороны, где принимали непосредственное участие в защите Украины в Луганской и Донецкой областях.
"Динамо" и дальше продолжит помогать Вооруженным силам Украины, нашим бойцам и всем, кто работает ради скорейшей победы. Вместе мы сила! Вместе мы победим!" – говорится в сообщении клуба.
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