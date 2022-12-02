Черноморец - Кривбасс 0:1. Вернидуб прогрессирует быстрее, чем Григорчук

Вернидуб и Григорчук возле боковой линии, "Черноморец" и "Кривбасс", которые в последний раз встречались в 2012-м – многие ощутили сладкий привкус ностальгии, когда и деревья были больше, и футбол в украинской Премьер-лиге лучше. Собственно, вряд ли кто-нибудь будет спорить с тем фактом, что сейчас команды этих уважаемых специалистов только стремятся достичь желаемого уровня. Очная встреча должна была определить, кто же из них за эти полгода достиг большего прогресса.

Если у "Черноморца" был полноценный недельный цикл подготовки, то для "Кривбасса" этот матч был вторым в течение пяти дней. Впрочем, к последней в году игры подопечные Вернидуба готовились в отличном настроении – в понедельник они обыграли не кого-нибудь, а лидера чемпионата "Днепр-1". Юрий Николаевич по сравнению с тем поединком провел две вынужденные замены – вместо дисквалифицированного Банады в центре поля играл Хомченовский, а левый защитник Дибанго уступил место на поле Якимцу (похоже, камерунец травмирован, ведь его не было даже в заявке).

Роман Григорчук выбрал на этот матч классику 4-4-2. В атаке вышли фактурный Войтиховский и мобильный Юсов, на флангах в полузащите располагались Наумец и Брагару, в центре Петько заменил Кравченко и составил компанию Политыло. Вместо дисквалифицированного Салюка в центре обороны вышел Билый, линию обороны дополнили Джеймс в центре, Ермаков и Путря на флангах.

Первый тайм поединка продемонстрировал, что Юрий Николаевич в своей работе все продвинулся дальше Романа Иосифовича. "Кривбасс" выглядел более быстрым, креативным, более острым. Одесситам удалось перекрыть кислород Волошину, который феерил с "Днепром-1", но в составе криворожцев нашелся другой игрок, регулярно угрожавший воротам "Черноморца" - правый защитник Андрей Понедельник. В дебюте встречи ему под удар сбрасывал Дебелко после атаки правым флангом, но мяч не лег на ногу. А вот на 24-х минуте Понедельник изрядно встряхнул стойку, приложившись по мячу с 25-ти метров. И снова это выглядело как наигранная комбинация – резкое изменение вектора атаки и подключение защитника.

Проходит еще пять минут, и Андрей чуть не отличился после углового. Он пробил со среднего расстояния, но чудеса реакции продемонстрировал Дмитрий Непогодов, которому обзор перекрывал частокол ног. Важно отметить, что кипер "Черноморца" накрыл мяч и не дал Роману Дебелко добить мяч в сетку.

"Черноморец" в это время сумел ударить с угла штрафной от Наумца - неточно, хоть Сарнавский и задел кончиками пальцев, а также попытка Войтиховского, который тянулся после скидки от Юсова, но опять же - не проблема для вратаря "Кривбасса". В последние 15 минут первого тайма на поле установилось равновесие, которое перед свистком на перерыв нарушил "Кривбасс". Гости заработали угловой, Капич подал на ближнюю штангу, там Татарков сыграл головой и продолжил дальше, а Темур Стецьков с нескольких метров пробил в сетку – 0:1.

На второй тайм Григорчук выпустил Кубембу и Бадибанга вместо Войтиховского и Наумца, затем вышли Кузык, Бобко, а также Гладкий, последний заменил Билого. Все замены направлены на усиление атаки, но эффект у них был сомнительный. Единственный способ, которым одесситы могли угрожать Сарнавскому - это удары издалека от Брагару, однако в цель мяч упорно не шел.

"Кривбасс" сознательно отдал мяч, рассчитывая на скорость своих вингеров. И именно во втором тайме проснулся Волошин – несколько попыток убежать Назария были неудачными, но на 83-й он заработал для Джеймса красную карточку (наказание выглядело слишком суровым). Это был апогей провала канадца, который регулярно ошибался в простых ситуациях, а однажды чуть не забил в свои ворота, отдав неточный пас Непогодову (Дмитрий спас в последний момент).

Впрочем, даже играя в меньшинстве "Черноморец" смог организовать что-то вроде штурма. Бобко бил головой в верхний угол – Сарнавский перевел на угловой. Кубемба воспользовался скидкой Гладкого, но ему помешал качественно пробить Виталий Вернидуб. В конце концов "Кривбасс" выстоял и одержал свою пятую победу в сезоне, что весной позволяет ему даже осторожно поглядывать на зону еврокубков. Ну а "Черноморец" невзирая на оживление в конце года так и может остаться зимовать в зоне вылета, если на следующей неделе не обыграет "Рух".

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2 декабря. Одесса. Стадион "Черноморец"

"Черноморец" – "Кривбасс" 0:1

Гол: Стецьков 45+1

"Черноморец": Непогодов – Ермаков, Билый (Гладкий 79), Джеймс, Путря – Наумец (Бадибанга 46), Петько (Бобко 78), Политыло, Брагару – Юсов (Кузык 66), Войтиховский (Кубемба 46)

Тренер: Роман Григорчук

"Кривбасс": Сарнавский – Понедельник, Стецьков, Вернидуб, Якимец – Хомченовский, Капич – Микитишин (Задерака 46), Татарков (Рябов 76), Волошин (Устименко 87) – Дебелко

Тренер: Юрий Вернидуб

Арбитр: Игорь Пасхал

Предупреждение: Волошин 75

Удаление: Джеймс 83