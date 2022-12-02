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В Сербии назначен новый глава Службы безопасности - он ездит в Москву и разжигает ненависть в регионе
Еще один агент Кремля
фото - Getty Images
Новым директором Безопасно-информационного агентства (БИА) Сербии – органа, отвечающего за национальную безопасность и являющегося частью общей системы государственной безопасности и разведывательной службы страны – стал бывший министр внутренних дел Александар Вулин.
Как указывает Балканский обозреватель, в должности главы силовых ведомств Вулин демонстрировал четкую пророссийскую ориентацию и великосербский шовинизм.
Он постоянно посещал с визитами в Россию, встречаясь с руководителями российских министерств и ведомств и договариваясь о различных видах сотрудничества. В частности, с министром обороны РФ Сергеем Шойгом Вулин договорился об открытии в Сербии представительства МО РФ.
Вулин не только стал одним из немногих европейских политиков, посетивших Россию после полномасштабного нападения на Украину, но и уверял российское руководство в исключительной поддержке со стороны Белграда.
На Балканах Вулин известен продвижением идеи "сербского мира". Впервые он использовал этот термин в должности министра обороны в сентябре 2020 года. В своих обращениях к общественности Вулин объяснял, что "задача политиков – создать сербский мир и объединить сербов, где бы они ни жили".
Вулин неоднократно демонстрировал свою поддержку военным преступникам и отрицал совершенные преступления. Так, в декабре 2021 года, будучи министром внутренних дел, Вулин назвал массовое убийство в Рачаке (Косово) местных албанцев сербскими подразделениями "большой ложью и ужасным подлогом". Даже в официальных заявлениях МВД он пренебрежительно называл косовских албанцев "шиптари".
Соседнюю страну Хорватию Вулин охарактеризовал как "усташское государство" после того, как Хорватия выступила за ограничение поставок российской нефти в Сербию в соответствии с санкциями ЕС против России.
В вопросах внутренней политики Вулин зарекомендовал себя как борец с заговорами против президента Вучича. Для этого он активно использовал "помощь" России. Как сообщают СМИ, в прошлом году Вулин создал "рабочую группу" вместе с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым для борьбы с "цветными революциями" в Сербии. В обмен на помощь по борьбе с сербской оппозицией Вулин передал Патрушеву записи прослушивания встречи представителей российской оппозиции в Белграде. Некоторые из участников этой встречи были вскоре арестованы в России.
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