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Динамо ушло на зимние каникулы

Премьер-лига
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Отдыхать команда будет до 12 января

Динамо ушло на зимние каникулы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

После матча 8-го тура с "Металлистом" (3:0), который состоялся 30 ноября, для первой команды "Динамо" начался зимний отпуск.

Продлится он до 12 января. В настоящее время решается вопрос проведения тренировочных сборов в зимнее межсезонье.

Напомним, что старт второго круга в УПЛ запланирован на первый уик-энд марта.

На зимний перерыв в чемпионате "Динамо" ушло занимая третье место в турнирной таблице, имея равное количество набранных очков с идущим вторым "Шахтером" и отставая от лидера "Днепра-1" на 5 очков. При этом "Шахтер" имеет два матча в запасе, а "Днепр-1" – один.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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