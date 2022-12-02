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Динамо ушло на зимние каникулы
Отдыхать команда будет до 12 января
Фото: ФК Динамо Київ
После матча 8-го тура с "Металлистом" (3:0), который состоялся 30 ноября, для первой команды "
Продлится он до 12 января. В настоящее время решается вопрос проведения тренировочных сборов в зимнее межсезонье.
Напомним, что старт второго круга в УПЛ запланирован на первый уик-энд марта.
На зимний перерыв в чемпионате "Динамо" ушло занимая третье место в турнирной таблице, имея равное количество набранных очков с идущим вторым "Шахтером" и отставая от лидера "Днепра-1" на 5 очков. При этом "Шахтер" имеет два матча в запасе, а "Днепр-1" – один.
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