Динамо ушло на зимние каникулы

После матча 8-го тура с "Металлистом" (3:0), который состоялся 30 ноября, для первой команды " Динамо " начался зимний отпуск.

Продлится он до 12 января. В настоящее время решается вопрос проведения тренировочных сборов в зимнее межсезонье.

Напомним, что старт второго круга в УПЛ запланирован на первый уик-энд марта.

На зимний перерыв в чемпионате "Динамо" ушло занимая третье место в турнирной таблице, имея равное количество набранных очков с идущим вторым "Шахтером" и отставая от лидера "Днепра-1" на 5 очков. При этом "Шахтер" имеет два матча в запасе, а "Днепр-1" – один.