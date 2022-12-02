Вернидуб: Когда я пришел в Кривбасс, команды как таковой не было

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал выездную победу над одесским "Черноморцем" (1:0) в перенесенном матче 7 туре УПЛ.

– Самое главное, что чемпионат Украины идет, и уже завершилась первая часть сезона. В принципе "Кривбасс" завершил первый круг на мажорной ноте. Обыграли "Днепр-1", лидера, теперь "Черноморец", который был рядом с нами, и имел игру в запасе, так что имел шансы нас достать. Объяснял ребятам, что сегодня очень важна игра. Трудно было их настроить, потому что после "Днепра-1" все были опустошены психологически.

Но они вышли и показали свой характер. Я доволен результатом, мы набрали уже 18 очков и, если не ошибаюсь, уже на восьмой строчке. Есть над чем дальше работать. Сейчас пусть команде отдохнет, переведет дух. Надеемся, за это время наши ребята, ВСУ, выгонят российских тварей еще дальше. А на сборах уже хорошо поработаем. Да, понимаю, что все будет зависеть от ситуации в Украине.

Что касается игры, то она была равна. "Черноморец" – неплохая боевая команда, здесь всегда всем тяжело играть. Тем более у вас очень классный тренер. Роман Григорчук вернулся, ему просто нужно время. А времени у него было мало для комплектации команды, как и у меня. Но играем, работаем, это самое главное.

– Благодаря чему сегодня удалось заработать три очка?

– Видите, забили гол перед свистком на перерыв. Хорошо разыграли угловой, забили неплохой мяч. В первом тайме были моменты, особенно у нашего правого защитника Андрея Понедельника. Три неплохих момента, но хорошо сыграл Непогодов. У "Черноморца" тоже были шансы, но не стопроцентные. То, что сейчас помню. Главное, что мы хорошо сыграли в обороне, "на ноль". А свой шанс мы реализовали и выиграли.

– В последних пяти турах "Кривбасс" набрал пять очков. В два раза больше, чем в предыдущих десяти. Можно сказать, что все налаживается?

– Скажу так: когда пришел в команду, команды как таковой не было. Да, был "Кривбасс", но многие футболисты отказались возвращаться из-за границы. Была молодежь, но я видел, что с этой молодежью будет трудно добиваться высоких результатов. Поэтому пришлось поработать на трансферном рынке, особенно летом. Приглашали футболистов, но когда они спрашивали, где мы будем играть и базироваться, мы отвечали, что в Кривом Роге.

После этого они отказывали нам, хотя у нас все условия: хорошая новая база, качественные тренировочные поля. Думаю, если бы мы играли на Западе Украины, они согласились бы. Тогда линия фронта проходила близко от Кривого Рога. Но мы пригласили других игроков. Тех, кто действительно хотел и не побоялся. Надо было слепить из этой команды ту, которая будет давать результат. Потихоньку вышли на нужный уровень, начали побеждать. Это главное.