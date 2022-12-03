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Кополовец: Кобин говорил, что я не тяну? Когда чудак 120 килограммов говорит, что я не тяну – ты меня извини
Михаил прокомментировал отношения с коучем в своем стиле
Фото: ФК Минай
Экс-спортдиректор "Миная" Михаил Кополовец поделился воспоминаниями о своих отношениях с бывшим тренером команды Василием Кобиным:
"Кобин говорил, что я не тяну? Когда чудак 120 килограммов говорит, что я не тяну – ты меня извини. Я с молодыми пацанами вставал на взвешивание и никакой тренировки не пропустил, а Кобин меня в последнем туре УПЛ выпускает.
Ребята мне доверяли, потому что я был внутри, решал проблемы и задачи. Это дало большой толчок футболистам. Ни одна команда во время независимости Украины не прошла за 5 лет путь из любителей до элиты. Я хотел претендовать на состав. Я хотел сыграть во всех дивизионах чемпионата Украины хотя бы 10 минут", - сказал Кополовец.
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