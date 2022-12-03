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Кополовец: Кобин говорил, что я не тяну? Когда чудак 120 килограммов говорит, что я не тяну – ты меня извини

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Михаил прокомментировал отношения с коучем в своем стиле

Кополовец: Кобин говорил, что я не тяну? Когда чудак 120 килограммов говорит, что я не тяну – ты меня извини

Фото: ФК Минай

Новина українською

Экс-спортдиректор "Миная" Михаил Кополовец поделился воспоминаниями о своих отношениях с бывшим тренером команды Василием Кобиным:

"Кобин говорил, что я не тяну? Когда чудак 120 килограммов говорит, что я не тяну – ты меня извини. Я с молодыми пацанами вставал на взвешивание и никакой тренировки не пропустил, а Кобин меня в последнем туре УПЛ выпускает.

Ребята мне доверяли, потому что я был внутри, решал проблемы и задачи. Это дало большой толчок футболистам. Ни одна команда во время независимости Украины не прошла за 5 лет путь из любителей до элиты. Я хотел претендовать на состав. Я хотел сыграть во всех дивизионах чемпионата Украины хотя бы 10 минут", - сказал Кополовец.

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В статье: Василий Кобин Михаил Кополовец ФК Минай
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Источник:
SportArena

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Комментарии (4)
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Footballers (Умань)
03.12.2022 в 11:18
То все фігня-як там новий Шевченко той що Супряга?
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+1
0
grassion (Харьков)
03.12.2022 в 10:56
чудаку 120 кілограмів не мешают сидеть на тренерском месте, а старику бегать на равне с молодняком- увы. Вася правильно делал, что не выпускал развалюху на поле) Селезнев2 бл.дь, тому дай забить, а на команду пох., а этому лишь бы выйти на 10 мин.
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+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
03.12.2022 в 10:17
Вася відсидів у шахті 10 років не спорте з ним
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+1
0
Хиденг (Днепр)
03.12.2022 в 09:56
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0
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