Кополовец: Кобин говорил, что я не тяну? Когда чудак 120 килограммов говорит, что я не тяну – ты меня извини

Экс-спортдиректор "Миная" Михаил Кополовец поделился воспоминаниями о своих отношениях с бывшим тренером команды Василием Кобиным:

"Кобин говорил, что я не тяну? Когда чудак 120 килограммов говорит, что я не тяну – ты меня извини. Я с молодыми пацанами вставал на взвешивание и никакой тренировки не пропустил, а Кобин меня в последнем туре УПЛ выпускает.

Ребята мне доверяли, потому что я был внутри, решал проблемы и задачи. Это дало большой толчок футболистам. Ни одна команда во время независимости Украины не прошла за 5 лет путь из любителей до элиты. Я хотел претендовать на состав. Я хотел сыграть во всех дивизионах чемпионата Украины хотя бы 10 минут", - сказал Кополовец.