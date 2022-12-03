  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Турецкий клуб договорился с Бесединым о переходе. Теперь все в руках Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Турецкий клуб договорился с Бесединым о переходе. Теперь все в руках Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападающий уже зимой может сменить клуб

Турецкий клуб договорился с Бесединым о переходе. Теперь все в руках Динамо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Турецкий "Сивасспор" договорился с форвардом "Динамо" Артемом Бесединым о трансфере, сообщает Spor.haber7.

Во время переговоров с футболистом не возникло никаких проблем – он ждет переезда в Турцию. Правда, финальное слово будет за "Динамо".

Пока киевляне не согласились на трансфер, однако турецкие СМИ отмечают, что со временем этот вопрос будет решен.

Отметим, что в этом сезоне на счету нападающего один ассист в 20 матчах. В общей сложности он провел на поле более 1000 минут в трех турнирах, однако голами так и не отличился.

Контракт Беседина с "Динамо" действителен до лета 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в два миллиона евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин Сивасспор (Сивас)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Spor.haber7

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
zlоyded (Киев)
03.12.2022 в 13:09
Суркіс буде дурнем, якщо відпустить його менше, ніж за 45 млн. Хацкевич казав, що по потенціалу Артем не гірше Шеви. Просто треба рік-два, щоб розігратись.
Ответить
+3
-1
can (Торонто, Львов)
03.12.2022 в 13:48
Прикольно, но не смешно. Может в другом клубе и заиграет. Нет к нему неприязни. Всегда старался. Возможно, все тренеры видели в нем ''столба'', раздающего другим, атакуещего опорника. И да, он носился, выполняя эту работу. Забивал он и подвижные голы. Скатертью дорога, в хорошем смысле этого слова. Должно что-то измениться к лучшему. Ну не зря же не самые последние тренеры ставили его в основу. Переход в другую команду стает для него альфой и омегой, а по-нашему - пан или пропал. Давай Беседин, паны еще в сборной понадобятся.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде