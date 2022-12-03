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Турецкий клуб договорился с Бесединым о переходе. Теперь все в руках Динамо
Нападающий уже зимой может сменить клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий "Сивасспор" договорился с форвардом "Динамо" Артемом Бесединым о трансфере, сообщает Spor.haber7.
Во время переговоров с футболистом не возникло никаких проблем – он ждет переезда в Турцию. Правда, финальное слово будет за "Динамо".
Пока киевляне не согласились на трансфер, однако турецкие СМИ отмечают, что со временем этот вопрос будет решен.
Отметим, что в этом сезоне на счету нападающего один ассист в 20 матчах. В общей сложности он провел на поле более 1000 минут в трех турнирах, однако голами так и не отличился.
Контракт Беседина с "Динамо" действителен до лета 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в два миллиона евро.
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