Турецкий клуб договорился с Бесединым о переходе. Теперь все в руках Динамо

Турецкий "Сивасспор" договорился с форвардом "Динамо" Артемом Бесединым о трансфере, сообщает Spor.haber7.

Во время переговоров с футболистом не возникло никаких проблем – он ждет переезда в Турцию. Правда, финальное слово будет за "Динамо".

Пока киевляне не согласились на трансфер, однако турецкие СМИ отмечают, что со временем этот вопрос будет решен.

Отметим, что в этом сезоне на счету нападающего один ассист в 20 матчах. В общей сложности он провел на поле более 1000 минут в трех турнирах, однако голами так и не отличился.

Контракт Беседина с "Динамо" действителен до лета 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в два миллиона евро.