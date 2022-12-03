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Английский журналист опроверг информацию об интересе Манчестер Юнайтед к Мудрику
Вероятно, слухи были не совсем правдивыми
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Известный британский журналист Дин Джонс опроверг информацию о том, что "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вингеру "Шахтера" Михаилу Мудрику.
"Я думаю, что эта информация, по-видимому, заходит слишком далеко. Из того, что я знаю, не думаю, что в этом есть что-то серьезное", - сказал Джонс.
Как известно, ранее несколько английских СМИ сообщали об интересе манкунианцев к Мудрику. Также сообщалось, что Мудриком интересуется "Арсенал".
21-летний Михаил в текущем сезоне провел 18 матчей за "Шахтер", забив 10 голов и отдав 8 результативных передач.
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