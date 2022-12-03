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Английский журналист опроверг информацию об интересе Манчестер Юнайтед к Мудрику

Премьер-лига
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Вероятно, слухи были не совсем правдивыми

Английский журналист опроверг информацию об интересе Манчестер Юнайтед к Мудрику

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Известный британский журналист Дин Джонс опроверг информацию о том, что "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вингеру "Шахтера" Михаилу Мудрику.

"Я думаю, что эта информация, по-видимому, заходит слишком далеко. Из того, что я знаю, не думаю, что в этом есть что-то серьезное", - сказал Джонс.

Как известно, ранее несколько английских СМИ сообщали об интересе манкунианцев к Мудрику. Также сообщалось, что Мудриком интересуется "Арсенал".

21-летний Михаил в текущем сезоне провел 18 матчей за "Шахтер", забив 10 голов и отдав 8 результативных передач.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манчестер Юнайтед Михаил Мудрик
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Источник:
Give Me Sport

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