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Агент Беседина опроверг то, что Артем согласовал контракт с Сивасспором

Премьер-лига
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Но при этом переговоры идут

Агент Беседина опроверг то, что Артем согласовал контракт с Сивасспором

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В последнее время слухи часто связывают форварда киевского "Динамо" Артема Беседина с переходом в чемпионат Турции.

Агент нападающего "бело-синих" Константин Нестеренко прокомментировал слухи о трансфере украинца в "Сивасспор", в частности то, что футболист уже согласовал с турецким клубом все детали, и теперь решение за руководством динамовцев.

"Это неправда. Интерес есть, но до конкретных переговоров дело еще не дошло", ‒ рассказал Нестеренко.

В нынешнем сезоне во всех турнирах 26-летний Беседин провел 20 поединков, в которых записал на свой счет всего лишь один ассист. Немецкий портал Transfermarkt оценивает Артема в 2 млн евро, а контракт игрока с "Динамо" действует до конца 2024-го года.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
FanDay

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