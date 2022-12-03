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Агент Беседина опроверг то, что Артем согласовал контракт с Сивасспором
Но при этом переговоры идут
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последнее время слухи часто связывают форварда киевского "Динамо" Артема Беседина с переходом в чемпионат Турции.
Агент нападающего "бело-синих" Константин Нестеренко прокомментировал слухи о трансфере украинца в "Сивасспор", в частности то, что футболист уже согласовал с турецким клубом все детали, и теперь решение за руководством динамовцев.
"Это неправда. Интерес есть, но до конкретных переговоров дело еще не дошло", ‒ рассказал Нестеренко.
В нынешнем сезоне во всех турнирах 26-летний Беседин провел 20 поединков, в которых записал на свой счет всего лишь один ассист. Немецкий портал Transfermarkt оценивает Артема в 2 млн евро, а контракт игрока с "Динамо" действует до конца 2024-го года.
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