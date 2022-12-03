  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Агент Довбика: Днепр даже не будет рассматривать предложения в 7-8 млн евро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Довбика: Днепр даже не будет рассматривать предложения в 7-8 млн евро

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Летом за Артема предлагали 10

Агент Довбика: Днепр даже не будет рассматривать предложения в 7-8 млн евро

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Агент форварда "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский в интервью изданию Fanday.net прокомментировал информацию об интересе к нападающему от клубов из итальянской Серии А.

Итак, для начала, как прокомментируете информацию итальянцев о том, что клубы Серии А вернулись в переговоры по Довбику?

"Я немного удивлен, почему информация появилась именно сейчас, кому это выгодно и почему называются именно те, а не иные, суммы.

Давайте разбираться. Клубы не возвращались к переговорам, потому что из них не выходили. Серьезный трансфер – это постоянная работа. Контакты с зарубежными клубами у нас не прекращались, все клубы, которые фигурировали в СМИ, продолжают наблюдать за Довбиком и вести работу по подготовке трансфера.

Был другой момент в этих нескольких сообщениях, который удивил."

Что же это?

"Сумма трансфера. Вы видели, фигурировало 7-8 млн. евро. На такую сумму сейчас "Днепр-1" даже смотреть не станет.

Я просто напомню, что еще летом, когда Довбик был без игровой практики, за него официально предлагали 10 миллионов, а ведь тогда у многих были сомнения, как выйдет Артем после вынужденного перерыва и травмы, насколько быстро сможет себе вернуть тонус.

Сейчас, когда он снова лучший бомбардир УПЛ после осенней части сезона, да еще и подкрепил это результативностью в еврокубках, его цена явно будет выше, чем летом. Какие 7-8 миллионов?"

Конкретно какие клубы проявляют к Довбику интерес?

"Вообще в трансферах, которые пока не состоялись, о конкретике не говорят – все в процессе. Но могу вас уверить, что есть интерес из чемпионатов Англии, Италии, Франции, Турции, Бельгии. Это если говорить о командах, которые запрашивали некие данные, статистику, видео".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде