Агент Довбика: Днепр даже не будет рассматривать предложения в 7-8 млн евро

Агент форварда "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский в интервью изданию Fanday.net прокомментировал информацию об интересе к нападающему от клубов из итальянской Серии А.

Итак, для начала, как прокомментируете информацию итальянцев о том, что клубы Серии А вернулись в переговоры по Довбику?

"Я немного удивлен, почему информация появилась именно сейчас, кому это выгодно и почему называются именно те, а не иные, суммы. Давайте разбираться. Клубы не возвращались к переговорам, потому что из них не выходили. Серьезный трансфер – это постоянная работа. Контакты с зарубежными клубами у нас не прекращались, все клубы, которые фигурировали в СМИ, продолжают наблюдать за Довбиком и вести работу по подготовке трансфера. Был другой момент в этих нескольких сообщениях, который удивил."

Что же это?

"Сумма трансфера. Вы видели, фигурировало 7-8 млн. евро. На такую сумму сейчас "Днепр-1" даже смотреть не станет. Я просто напомню, что еще летом, когда Довбик был без игровой практики, за него официально предлагали 10 миллионов, а ведь тогда у многих были сомнения, как выйдет Артем после вынужденного перерыва и травмы, насколько быстро сможет себе вернуть тонус. Сейчас, когда он снова лучший бомбардир УПЛ после осенней части сезона, да еще и подкрепил это результативностью в еврокубках, его цена явно будет выше, чем летом. Какие 7-8 миллионов?"

Конкретно какие клубы проявляют к Довбику интерес?