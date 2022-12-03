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Агент Довбика: Днепр даже не будет рассматривать предложения в 7-8 млн евро
Летом за Артема предлагали 10
Фото: СК Днепр-1
Агент форварда "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский в интервью изданию Fanday.net прокомментировал информацию об интересе к нападающему от клубов из итальянской Серии А.
Итак, для начала, как прокомментируете информацию итальянцев о том, что клубы Серии А вернулись в переговоры по Довбику?
"Я немного удивлен, почему информация появилась именно сейчас, кому это выгодно и почему называются именно те, а не иные, суммы.
Давайте разбираться. Клубы не возвращались к переговорам, потому что из них не выходили. Серьезный трансфер – это постоянная работа. Контакты с зарубежными клубами у нас не прекращались, все клубы, которые фигурировали в СМИ, продолжают наблюдать за Довбиком и вести работу по подготовке трансфера.
Был другой момент в этих нескольких сообщениях, который удивил."
Что же это?
"Сумма трансфера. Вы видели, фигурировало 7-8 млн. евро. На такую сумму сейчас "Днепр-1" даже смотреть не станет.
Я просто напомню, что еще летом, когда Довбик был без игровой практики, за него официально предлагали 10 миллионов, а ведь тогда у многих были сомнения, как выйдет Артем после вынужденного перерыва и травмы, насколько быстро сможет себе вернуть тонус.
Сейчас, когда он снова лучший бомбардир УПЛ после осенней части сезона, да еще и подкрепил это результативностью в еврокубках, его цена явно будет выше, чем летом. Какие 7-8 миллионов?"
Конкретно какие клубы проявляют к Довбику интерес?
"Вообще в трансферах, которые пока не состоялись, о конкретике не говорят – все в процессе. Но могу вас уверить, что есть интерес из чемпионатов Англии, Италии, Франции, Турции, Бельгии. Это если говорить о командах, которые запрашивали некие данные, статистику, видео".
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