Костышин расторг контракт с Александрией

Денис Костышин и ФК "Александрия" прекратили сотрудничество по взаимному согласию. Об этом сообщает портал FootBoom.

25-летний вингер и клуб Кировоградской области по совместному решению расторгли контракт. Таким образом Денис стал свободным агентом.

Напомним, Костышин выступал за "Александрию" из зимы нынешнего года.

В этом сезоне УПЛ провел всего 3 поединка, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч.