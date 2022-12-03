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Костышин расторг контракт с Александрией

Премьер-лига
(1 голосов)

По взаимному согласию сторон

Костышин расторг контракт с Александрией

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Денис Костышин и ФК "Александрия" прекратили сотрудничество по взаимному согласию. Об этом сообщает портал FootBoom.

25-летний вингер и клуб Кировоградской области по совместному решению расторгли контракт. Таким образом Денис стал свободным агентом.

Напомним, Костышин выступал за "Александрию" из зимы нынешнего года.

В этом сезоне УПЛ провел всего 3 поединка, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч.

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В статье: ФК Александрия Денис Костышин
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Источник:
Footboom

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