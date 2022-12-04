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Динамо проведет зимний сбор в Турции. Возможны изменения в составе киевлян – Источник
Луческу выбрал стратегию подготовки ко второй части чемпионата
fcdynamo.com
Ведущий "ТаТоТакое" Михаил Спиваковский поделился информацией о межсезонном сборе киевского "Динамо":
"Динамо" уже готовит документы к Министерству молодежи и спорту по поводу того, чтобы им предоставили возможность подготовиться к весенней части чемпионата в Турции. Есть уже предварительный график этих сборов.
По моей информации, еще не было встречи президента клуба Игоря Суркиса с Мирчей Луческу. "Динамо" сейчас опровергает слухи об отставке тренера.
Что касается списка игроков, то, по моей информации, там есть Леднев. У "Фехервара" есть опция выкупа игрока, но, по крайней мере, сейчас он ею пользоваться не будет. С большой долей вероятности Богдан поедет на первый сбор.
Что касается Булецы, то этот вариант не пройдет. Я так понимаю, что по договоренности двух президентов он будет играть в аренде в "Заре" до конца текущего сезона”, - сказал Спиваковский.
Напомним, что осеннюю часть чемпионата Украины "Динамо" завершило на третьем месте с 30 заработанными очками за 15 матчей. Отрыв от первого "Днепра-1" составляет пять зачетных пунктов с двумя поединками запаса у днепрян.
Также отметим, что Богдан Леднев находится в аренде в “Фехерваре” с января этого года. В общей сложности на его счету за венгерский клуб четыре ассиста в 23-х матчах. В частности, 13 встреч он провел в этом сезоне.
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