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Динамо проведет зимний сбор в Турции. Возможны изменения в составе киевлян – Источник

Премьер-лига
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Луческу выбрал стратегию подготовки ко второй части чемпионата

Динамо проведет зимний сбор в Турции. Возможны изменения в составе киевлян – Источник

fcdynamo.com

Новина українською

Ведущий "ТаТоТакое" Михаил Спиваковский поделился информацией о межсезонном сборе киевского "Динамо":

"Динамо" уже готовит документы к Министерству молодежи и спорту по поводу того, чтобы им предоставили возможность подготовиться к весенней части чемпионата в Турции. Есть уже предварительный график этих сборов.

По моей информации, еще не было встречи президента клуба Игоря Суркиса с Мирчей Луческу. "Динамо" сейчас опровергает слухи об отставке тренера.

Что касается списка игроков, то, по моей информации, там есть Леднев. У "Фехервара" есть опция выкупа игрока, но, по крайней мере, сейчас он ею пользоваться не будет. С большой долей вероятности Богдан поедет на первый сбор.

Что касается Булецы, то этот вариант не пройдет. Я так понимаю, что по договоренности двух президентов он будет играть в аренде в "Заре" до конца текущего сезона”, - сказал Спиваковский.

Напомним, что осеннюю часть чемпионата Украины "Динамо" завершило на третьем месте с 30 заработанными очками за 15 матчей. Отрыв от первого "Днепра-1" составляет пять зачетных пунктов с двумя поединками запаса у днепрян.

Также отметим, что Богдан Леднев находится в аренде в “Фехерваре” с января этого года. В общей сложности на его счету за венгерский клуб четыре ассиста в 23-х матчах. В частности, 13 встреч он провел в этом сезоне.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Богдан Леднев Сергей Булеца
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Источник:
ТаТоТаке

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