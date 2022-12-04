Динамо проведет зимний сбор в Турции. Возможны изменения в составе киевлян – Источник

Ведущий "ТаТоТакое" Михаил Спиваковский поделился информацией о межсезонном сборе киевского "Динамо":

"Динамо" уже готовит документы к Министерству молодежи и спорту по поводу того, чтобы им предоставили возможность подготовиться к весенней части чемпионата в Турции. Есть уже предварительный график этих сборов.

По моей информации, еще не было встречи президента клуба Игоря Суркиса с Мирчей Луческу. "Динамо" сейчас опровергает слухи об отставке тренера.

Что касается списка игроков, то, по моей информации, там есть Леднев. У "Фехервара" есть опция выкупа игрока, но, по крайней мере, сейчас он ею пользоваться не будет. С большой долей вероятности Богдан поедет на первый сбор.

Что касается Булецы, то этот вариант не пройдет. Я так понимаю, что по договоренности двух президентов он будет играть в аренде в "Заре" до конца текущего сезона”, - сказал Спиваковский.