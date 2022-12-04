Аякс не готов тратить деньги на Матвиенко – Источник

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал слухи о возможном переходе центрбека "Шахтера" Николая Матвиенко в "Аякс" или "Фейеноорд":

“Я разговаривал с обоими клубами. Это все выдумки, вбрасываемые СМИ. Аякс говорит откровенно: "Мы знаем этого футболиста, но это не тот случай, что мы готовы тратить деньги".

"Аякс" взял Келвина Бесси с большим потенциалом. Ему 22, но он уже круто себя проявляет на высоком уровне. Рядом с ним играет Юрриен Тимбер, который в 21-м демонстрирует футбол наивысшего уровня. Нашим футболистам кроме таланта нужно выкладываться на полную и знать язык, чтобы легко коммуницировать”, - сказал Левченко.