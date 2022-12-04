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Аякс не готов тратить деньги на Матвиенко – Источник

Премьер-лига
(1 голосов)

"Фейеноорд" тоже не интересуется защитником

Аякс не готов тратить деньги на Матвиенко – Источник

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал слухи о возможном переходе центрбека "Шахтера" Николая Матвиенко в "Аякс" или "Фейеноорд":

“Я разговаривал с обоими клубами. Это все выдумки, вбрасываемые СМИ. Аякс говорит откровенно: "Мы знаем этого футболиста, но это не тот случай, что мы готовы тратить деньги".

"Аякс" взял Келвина Бесси с большим потенциалом. Ему 22, но он уже круто себя проявляет на высоком уровне. Рядом с ним играет Юрриен Тимбер, который в 21-м демонстрирует футбол наивысшего уровня. Нашим футболистам кроме таланта нужно выкладываться на полную и знать язык, чтобы легко коммуницировать”, - сказал Левченко.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего Матвиенко в 11 миллионов евро. Добавим, что "Аякс" прошлым летом заплатил "Рейнджерсу" за Бесси 23 млн евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Евгений Левченко Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
04.12.2022 в 14:54
Если он не перейдет в течении двух лет в Топ-чемпионат, останется в Шахтере до конца карьеры как Степаненко, тоже самое касается Цыганкова.
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