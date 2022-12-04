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В том числе и Сергийчук. Верес попрощался с тремя игроками
Причины не сообщили
Офіційний сайт Вереса/Автор невідомий
Ровенский "Верес" на своем официальном сайте простился сразу с тремя игроками. Михаил Сергийчук, Роман Мирошник и Сергей Шестаков больше не представляют команду Вирта.
Клуб не сообщил, почему стороны решили не продолжать сотрудничество. Отметим, что аналитический портал Transfermarkt дает информацию об истечении контрактов всех трех игроков в конце этого сезона.
На счету Сергийчука 125 матчей за "Верес" (26 голов), у Мирошника – 51 поединок (два гола), а у Шестакова девять встреч. Первые двое прошли с командой путь из Первой лиги до двух сезонов подряд в УПЛ.
“Ребята, каждый из вас – неотъемлемая часть нашего клуба и красно-черной семьи! Спасибо за вашу игру и говорим "До встречи". Мы обязательно увидимся на футбольных полях в мирной Украине”, - говорится в обращении клуба к игрокам.
Отметим, что после ухода этих трех футболистов трансферная стоимость “Вереса” снизилась на 16,3%: с 4,9 млн. евро до 4,1 млн. евро.
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