  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Колоса: Где будут сборы зависит от того, позволят ли команде выезжать за границу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Колоса: Где будут сборы зависит от того, позволят ли команде выезжать за границу

Премьер-лига
(1 голосов)

В Коваливке определяются с работой в период антракта

Тренер Колоса: Где будут сборы зависит от того, позволят ли команде выезжать за границу

фото - Олександр Приходько

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Отпуск коваливского "Колоса" продлится около полутора месяцев. Сельская команда соберется вскоре после новогодних и Рождественских праздников в Коваливке.

- В отпуске будем находиться до 12 января, – сказал в разговоре с корреспондентом UA-Футбол главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк. – Затем несколько дней у нас займет углубленный медосмотр, после чего 16-го числа начнем подготовку ко второму кругу чемпионата. Первый сбор будем проводить в Коваливке, а вот относительно второго сбора, то на сегодняшний день этот вопрос остается открытым.

Дело в том, что все будет зависеть от того, разрешат ли нашей команде выезжать с этой целью за границу. Сейчас пока никто не может сказать, как оно будет, но мы готовы к любому развитию событий. Если "Колосу" позволят провести заграничный сбор, то поедем. Если нет – будем готовиться в Украине. Что касается того, где именно это будем делать, то рассмотрим разные варианты.

Скажем, если на Закарпатье будут такие же искусственные поля, которые есть в Коваливке, то туда не будет смысла ехать. У нас ведь они хорошего качества, и на них можно проводить контрольные матчи. Тем более, что в Киеве базируется немало команд, да и на сборы в столицу будут приезжать. Так что проблем со спаррингами на Киевщине точно не будет. Впрочем, подождем до середины января и посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.

Напомним, что первую половину сезону "Колос" завершил на шестой позиции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде