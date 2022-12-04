Тренер Колоса: Где будут сборы зависит от того, позволят ли команде выезжать за границу

Отпуск коваливского "Колоса" продлится около полутора месяцев. Сельская команда соберется вскоре после новогодних и Рождественских праздников в Коваливке.

- В отпуске будем находиться до 12 января, – сказал в разговоре с корреспондентом UA-Футбол главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк. – Затем несколько дней у нас займет углубленный медосмотр, после чего 16-го числа начнем подготовку ко второму кругу чемпионата. Первый сбор будем проводить в Коваливке, а вот относительно второго сбора, то на сегодняшний день этот вопрос остается открытым.

Дело в том, что все будет зависеть от того, разрешат ли нашей команде выезжать с этой целью за границу. Сейчас пока никто не может сказать, как оно будет, но мы готовы к любому развитию событий. Если "Колосу" позволят провести заграничный сбор, то поедем. Если нет – будем готовиться в Украине. Что касается того, где именно это будем делать, то рассмотрим разные варианты.

Скажем, если на Закарпатье будут такие же искусственные поля, которые есть в Коваливке, то туда не будет смысла ехать. У нас ведь они хорошего качества, и на них можно проводить контрольные матчи. Тем более, что в Киеве базируется немало команд, да и на сборы в столицу будут приезжать. Так что проблем со спаррингами на Киевщине точно не будет. Впрочем, подождем до середины января и посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.

Напомним, что первую половину сезону "Колос" завершил на шестой позиции.