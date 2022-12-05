Вернидуб-младший: Хорошие, стабильные результаты - цель Кривбасса

Защитник криворожского "Кривбасса" Виталий Вернидуб прокомментировал выездную победу над одесским "Черноморцем" (1:0) в 7 туре УПЛ.

– Виталий, как считаешь, чего "Кривбассу" не хватало раньше? Ведь концовка года прошла для команды почти отлично.

– У нас строится новая команда, поэтому сразу трудно дать нужный результат. Да, пока есть какие-то перепады: где-то выигрываем, где-то проигрываем. Эта нестабильность указывает на то, что у "Кривбасса" новая команда. Считаю, через некоторое время все будет лучше. Хорошие, стабильные результаты – наша цель. "Кривбасс" хочет бороться только за самые высокие цели. Но, возможно, пока рано ждать от нас высоких мест ведь повторюсь, строится новая команда.

– Победный гол на счету Стецкова, недавно ставший отцом.

– Стецков – молодой отец, все рады ему. Он молодец, очень хорошо сыграл. Неплохо отыграл и прошлый матч, ведь противостоял бомбардиру "Днепра-1" Довбику. Но Тимуру нужно много работать, чтобы становиться все лучше, – сказал Вернидуб.

Напомним, первый круг текущего чемпионата Украины "Кривбасс" завершил на восьмой строчке.