  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вернидуб-младший: Хорошие, стабильные результаты - цель Кривбасса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб-младший: Хорошие, стабильные результаты - цель Кривбасса

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб хочет бороться только за самые высокие цели

Вернидуб-младший: Хорошие, стабильные результаты - цель Кривбасса

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Защитник криворожского "Кривбасса" Виталий Вернидуб прокомментировал выездную победу над одесским "Черноморцем" (1:0) в 7 туре УПЛ.

– Виталий, как считаешь, чего "Кривбассу" не хватало раньше? Ведь концовка года прошла для команды почти отлично.

– У нас строится новая команда, поэтому сразу трудно дать нужный результат. Да, пока есть какие-то перепады: где-то выигрываем, где-то проигрываем. Эта нестабильность указывает на то, что у "Кривбасса" новая команда. Считаю, через некоторое время все будет лучше. Хорошие, стабильные результаты – наша цель. "Кривбасс" хочет бороться только за самые высокие цели. Но, возможно, пока рано ждать от нас высоких мест ведь повторюсь, строится новая команда.

– Победный гол на счету Стецкова, недавно ставший отцом.

– Стецков – молодой отец, все рады ему. Он молодец, очень хорошо сыграл. Неплохо отыграл и прошлый матч, ведь противостоял бомбардиру "Днепра-1" Довбику. Но Тимуру нужно много работать, чтобы становиться все лучше, – сказал Вернидуб.

Напомним, первый круг текущего чемпионата Украины "Кривбасс" завершил на восьмой строчке.

Читайте такжеВернидуб: Когда я пришел в Кривбасс, команды как таковой не было
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде