Довбик: Я понимаю, что зимой Днепр-1 меня не отпустит

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик не против доиграть текущий сезон в УПЛ, чтобы помочь команде остаться на вершине по итогам всего чемпионата.

"Клуб настроен выиграть чемпионат Украины. Они так и сказали, что им тяжело будет меня заменить. Есть варианты, но "Днепр-1" не рассматривает их. Я понимаю, что зимой меня не отпустят. Разве что возникнет вариант, который устроит "Днепр-1", – рассказал Довбик.

По итогам осенней части сезона Довбик провел за "Днепр-1" во всех турнирах 22 матча, на его счету 16 голов и четыре ассиста. Его контракт с днепровским клубом истекает 31 декабря 2023 года.