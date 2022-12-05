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Довбик: Я понимаю, что зимой Днепр-1 меня не отпустит

Премьер-лига
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Клубу будет тяжело найти замену

Довбик: Я понимаю, что зимой Днепр-1 меня не отпустит

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик не против доиграть текущий сезон в УПЛ, чтобы помочь команде остаться на вершине по итогам всего чемпионата.

"Клуб настроен выиграть чемпионат Украины. Они так и сказали, что им тяжело будет меня заменить. Есть варианты, но "Днепр-1" не рассматривает их. Я понимаю, что зимой меня не отпустят. Разве что возникнет вариант, который устроит "Днепр-1", – рассказал Довбик.

По итогам осенней части сезона Довбик провел за "Днепр-1" во всех турнирах 22 матча, на его счету 16 голов и четыре ассиста. Его контракт с днепровским клубом истекает 31 декабря 2023 года.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
BurBuzz

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