Ван Леувен: Заря должна была набирать больше очков

Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен подвел итоги выступления своей команды в первой части текущего сезона УПЛ.

"Мы должны были набрать больше очков, это показывали наши игры. Мы хорошо играли, но не забили. Во втором круге мы будем над этим работать. Позитивный момент для нас заключается в том, что команда может и хочет играть в футбол.

Кадровое усиление? Нам нужно найти нового хорошего нападающего.

За первую часть сезона поставил бы команде оценку "семь" по десятибалльной шкале. Мы должны были набирать больше очков. Много потеряли в матчах с командами из нижней части таблицы. Это не должно повторятся. Мы показали, что умеем играть в футбол, но нам все еще не хватает стабильности", - сказал ван Леувен.