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СМИ: Ворскла планирует продать Ризныка

Премьер-лига
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Голкипер может покинуть полтавский клуб

СМИ: Ворскла планирует продать Ризныка

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Голкипер "Ворсклы" и национальной сборной Украины Дмитрий Ризнык может покинуть полтавский клуб.

Полтавчане намерены продать своего футболиста, сообщает Динамомания. Ранее в СМИ была информация об интересе к 23-летнему игроку со стороны донецкого "Шахтера".

Ризнык является воспитанником "Ворсклы". Всего в футболке "зелено-белых" игрок провел 80 матчей и пропустил 97 мячей. Его контракт с полтавским клубом действителен до 30 июня 2024 года.

В его активе также два поединка за национальную сборную Украины.

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В статье: Ворскла (Полтава) Дмитрий Ризнык
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Источник:
Динамоманія

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