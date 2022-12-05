СМИ: Ворскла планирует продать Ризныка

Голкипер "Ворсклы" и национальной сборной Украины Дмитрий Ризнык может покинуть полтавский клуб.

Полтавчане намерены продать своего футболиста, сообщает Динамомания. Ранее в СМИ была информация об интересе к 23-летнему игроку со стороны донецкого "Шахтера".

Ризнык является воспитанником "Ворсклы". Всего в футболке "зелено-белых" игрок провел 80 матчей и пропустил 97 мячей. Его контракт с полтавским клубом действителен до 30 июня 2024 года.

В его активе также два поединка за национальную сборную Украины.