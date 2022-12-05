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СМИ: Ворскла планирует продать Ризныка
Голкипер может покинуть полтавский клуб
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер "Ворсклы" и национальной сборной Украины Дмитрий Ризнык может покинуть полтавский клуб.
Полтавчане намерены продать своего футболиста, сообщает Динамомания. Ранее в СМИ была информация об интересе к 23-летнему игроку со стороны донецкого "Шахтера".
Ризнык является воспитанником "Ворсклы". Всего в футболке "зелено-белых" игрок провел 80 матчей и пропустил 97 мячей. Его контракт с полтавским клубом действителен до 30 июня 2024 года.
В его активе также два поединка за национальную сборную Украины.
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