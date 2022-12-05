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Ключевого инвестора Черноморца арестовало НАБУ

Премьер-лига
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У Бориса Кауфмана проблемы

Ключевого инвестора Черноморца арестовало НАБУ

Фото из открытых источников

Новина українською

Детективы НАБУ сегодня арестовали известного одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, сообщает Украинская правда.

Детали дела пока выясняются. Известно лишь, что 49-летний миллионер еще в августе пытался выехать из Украины, но на границе был остановлен ГБР; речь шла о коррупционных схемах в одесской мэрии.

Кауфман вместе со своим партнером Александром Грановским взялись финансировать «Черноморец» в конце 2021 года. Они вернули на пост тренера Романа Григорчука и подписали немало легионеров, но масштабные планы разрушило вторжение РФ.

В мире бизнеса Кауфмана знают, как основателя инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления ("Бристоль", "Лондонская", "Президент-Отель"), медиа-активы и инвестиционные проекты. Также Кауфман – совладелец крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
УП

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Комментарии (1)
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килия12 (Одесса)
05.12.2022 в 17:42
алиллуйййяяяяяяяяяяя черноморец...
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