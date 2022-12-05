Ключевого инвестора Черноморца арестовало НАБУ

Детективы НАБУ сегодня арестовали известного одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, сообщает Украинская правда.

Детали дела пока выясняются. Известно лишь, что 49-летний миллионер еще в августе пытался выехать из Украины, но на границе был остановлен ГБР; речь шла о коррупционных схемах в одесской мэрии.

Кауфман вместе со своим партнером Александром Грановским взялись финансировать «Черноморец» в конце 2021 года. Они вернули на пост тренера Романа Григорчука и подписали немало легионеров, но масштабные планы разрушило вторжение РФ.

В мире бизнеса Кауфмана знают, как основателя инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления ("Бристоль", "Лондонская", "Президент-Отель"), медиа-активы и инвестиционные проекты. Также Кауфман – совладелец крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine.