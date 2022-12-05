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Игорь Цыганик сообщил, что Заря не планирует менять ван Леувена на должности главного тренера
Были слухи о возможном уходе нидерландца
Фото: Александр Приходько
Журналист Игорь Цыганик сообщил о том, что "Заря" не будет менять Патрика ван Леувена на должности главного тренера. Ранее информация о возможном уходе нидерландца распространялась в СМИ после его интервью, которое он дал после матча против "Колоса" (последний в 2022-м году).
В СМИ даже фигурирует имя возможного преемника ван Леувена. На место нидерландца "сватают" Александра Бабича.
Отметим, что Патрик ван Леувен возглавил "Зарю" в начале текущего сезона. Луганчане календарный 2022-й год закончили на четвертом месте турнирной таблицы.
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