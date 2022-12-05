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Суркис отреагировал на слухи о возможном трансфере Цыганкова и Беседина

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Пока предложений не поступало

Суркис отреагировал на слухи о возможном трансфере Цыганкова и Беседина

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о возможных переходах хавбека Виктора Цыганкова и нападающего Артема Беседина.

"По Беседину нет предложений. По любому игроку, по которому поступит предложение, мы будем рассматривать. Цыганков? Я уверен, что Виктор – патриот клуба и патриот Украины, он не может просто так покинуть "Динамо".

"Я в этом уверен", - сказал Суркис.

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Напомним, что ранее появилась информация, что Беседин согласовал контракт с Севаспором.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Артем Беседин Виктор Цыганков
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Источник:
Циганик LIVE

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Комментарии (2)
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Полiccя (Житомир)
05.12.2022 в 22:17
Динамо врятує тільки один трансфер. Трансфер суркисів в рашку
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Pianist (Київ)
05.12.2022 в 21:40
Який трансфер?!?! Як це може узгоджуватися з правовим режимом перетину державного кордону громадянами призовного віку?! Про що взагалі може йти мова?!
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