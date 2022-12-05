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Суркис отреагировал на слухи о возможном трансфере Цыганкова и Беседина
Пока предложений не поступало
Фото: ФК Динамо
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о возможных переходах хавбека Виктора Цыганкова и нападающего Артема Беседина.
"По Беседину нет предложений. По любому игроку, по которому поступит предложение, мы будем рассматривать. Цыганков? Я уверен, что Виктор – патриот клуба и патриот Украины, он не может просто так покинуть "Динамо".
"Я в этом уверен", - сказал Суркис.
Напомним, что ранее появилась информация, что
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