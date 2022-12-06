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ФК Львов попрощался с двумя полузащитниками - источник

Премьер-лига
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Также есть кадровые изменения в менеджменте

ФК Львов попрощался с двумя полузащитниками - источник

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Полузащитники "Львова" Богдан Мышенко и Михаил Шишка покинули команду. Об этом сообщает Спортивка.

Клуб и игроки досрочно прекратили сотрудничество, разорвав контракты. Также источник утверждает, что произошли кадровые изменения в менеджменте. Клуб покинул заместитель генерального директора Максим Стефански.

Мышенко в текущем сезоне провел 10 матчей. На счету Шишки 11 матчей и результативная передача.

Напомним, что после завершения осенней части сезона чемпионата Украины команда Олега Дулуба занимает последнюю 16-ю строчку, имея в своем активе 9 зачетных баллов.

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В статье: ФК Львов Богдан Мышенко Михаил Шишка
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Источник:
Спортивка

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