ФК Львов попрощался с двумя полузащитниками - источник

Полузащитники "Львова" Богдан Мышенко и Михаил Шишка покинули команду. Об этом сообщает Спортивка.

Клуб и игроки досрочно прекратили сотрудничество, разорвав контракты. Также источник утверждает, что произошли кадровые изменения в менеджменте. Клуб покинул заместитель генерального директора Максим Стефански.

Мышенко в текущем сезоне провел 10 матчей. На счету Шишки 11 матчей и результативная передача.

Напомним, что после завершения осенней части сезона чемпионата Украины команда Олега Дулуба занимает последнюю 16-ю строчку, имея в своем активе 9 зачетных баллов.