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ФК Львов попрощался с двумя полузащитниками - источник
Также есть кадровые изменения в менеджменте
Фото: ФК Інгулець
Полузащитники "Львова" Богдан Мышенко и Михаил Шишка покинули команду. Об этом сообщает Спортивка.
Клуб и игроки досрочно прекратили сотрудничество, разорвав контракты. Также источник утверждает, что произошли кадровые изменения в менеджменте. Клуб покинул заместитель генерального директора Максим Стефански.
Мышенко в текущем сезоне провел 10 матчей. На счету Шишки 11 матчей и результативная передача.
Напомним, что после завершения осенней части сезона чемпионата Украины команда Олега Дулуба занимает последнюю 16-ю строчку, имея в своем активе 9 зачетных баллов.
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