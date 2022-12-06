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Лучший бомбардир Ворсклы может покинуть полтавский клуб

Премьер-лига
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Со стороны клуба не выполняются все договоренности

Лучший бомбардир Ворсклы может покинуть полтавский клуб

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Ментор Стафа, агент албанского нападающего "Ворсклы" Таулянта Сефери, не исключает, что его клиент в зимнее трансферное окно может покинуть полтавский клуб.

"Когда летом у нас появилось предложение перейти в "Ворсклу", Сефери взял время на размышление. Война в Украине испугала многих людей даже в Европе, но Таулянт набрал меня через несколько дней и сказал: "Я готов".

Понимаете, в свое время он тоже прошел в Албании через войну, поэтому этим поступком хотел продемонстрировать свою позицию и поддержать украинский народ. Предложение "Ворсклы" было достаточно выгодным, но главным фактором было то, что игрок шел к такому квалифицированному тренеру, как Виктор Скрипник, который уже доказывал, что умеет строить команды, добиваться с ними результата и выводить игроков на новый уровень. Наставник заверил нас в том, что он на контакте с владельцем клуба, амбиции которого были нам известны.

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Полагаю, что Сефери проводит хороший сезон, ему понадобилось время на адаптацию, но потом он стал регулярно забивать. За Сефером продолжали следить в национальной сборной Албании, куда он постоянно получал вызов.

С другой стороны – с самого начала нашего сотрудничества с "Ворсклой" со стороны клуба не выполняются все договоренности. Я общался с главным тренером полтавчан, но он сказал, что уже два месяца не может выйти на связь с почетным президентом, а менеджеры клуба самостоятельно не уполномочены решить личные вопросы футболиста.

Как будут развиваться события дальше? Мне пока сложно сказать. Доверять менеджерам (причем, как мне рассказали, в Полтаве это продолжается годами), тяжело. У тренера нет контакта с первым лицом клуба, поэтому, возможно, нам придется поднимать вопрос разрыва контракта и уходить. Бежать не от войны, которой Сефери не испугался, а от несолидных действий некоторых людей", - подытожил агент футболиста.

В нынешнем сезоне Сефери забил 4 гола в 14 матчах.

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В статье: Ворскла (Полтава) Таулян Сулейманов
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Источник:
Footboom

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