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Стало известно, кто обслужит перенесенный матч Руха и Черноморца
Игра состоится 7 декабря
Фото: УАФ / Автор - невідомий
Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на перенесенный матч 14-го тура УПЛ "Рух" - "Черноморец".
Главным рефери встречи выступит Виктор Копиевский из Кропивницкого. Его помощники - Дмитрий Запороженко (Запорожье) и Александр Беркут (Сумы). Четвертый судья - Владимир Новохатний (Киев). Наблюдатель арбитража - Михаил Овчар (Калуш).
Поединок между командами состоится 7 декабря во Львове на стадионе "Украина". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00.
Напомним, "Рух" занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, "Черноморец" идет предпоследним.
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