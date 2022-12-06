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Стало известно, кто обслужит перенесенный матч Руха и Черноморца

Премьер-лига
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Игра состоится 7 декабря

Стало известно, кто обслужит перенесенный матч Руха и Черноморца

Фото: УАФ / Автор - невідомий

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Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на перенесенный матч 14-го тура УПЛ "Рух" - "Черноморец".

Главным рефери встречи выступит Виктор Копиевский из Кропивницкого. Его помощники - Дмитрий Запороженко (Запорожье) и Александр Беркут (Сумы). Четвертый судья - Владимир Новохатний (Киев). Наблюдатель арбитража - Михаил Овчар (Калуш).

Поединок между командами состоится 7 декабря во Львове на стадионе "Украина". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00.

Напомним, "Рух" занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, "Черноморец" идет предпоследним.

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В статье: Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Виктор Копиевский
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Источник:
УАФ

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