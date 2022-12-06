Минай объявил о сотрудничестве с новым спонсором

В первый день зимы, первого декабря, прошло открытое представление нового партнера футбольного клуба "Минай". В матчах второй части чемпионата Украины сезона-2022/23 на игровых шортах команды будет красоваться логотип "Shkiryak Clinic". А часть медосмотра первая команда "Миная" будет проводить именно в этой медицинской структуре.

В пресс-конференции с торжественным подписанием соглашения приняли участие вице-президент ФК "Минай" Евгений Плавайко и владелец и основатель "Shkiryak Clinic" Антон Шкиряк (врач нейрохирург онколог).

Во время встречи с представителями СМИ стороны обсудили важность объединения всех отраслей ради поддержки не только спорта и футбола в частности, но и украинских защитников и защитниц, прямо сейчас защищающих нашу страну. ФК "Минай" и Shkiryak Clinic анонсировали совместную акцию в поддержку наших военных, о деталях которой обещают сообщить позже.