Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай объявил о сотрудничестве с новым спонсором
Логотип спонсора будет отражаться на экипировке клуба и команды
фото - ФК Минай / автор невідомий
В первый день зимы, первого декабря, прошло открытое представление нового партнера футбольного клуба "Минай". В матчах второй части чемпионата Украины сезона-2022/23 на игровых шортах команды будет красоваться логотип "Shkiryak Clinic". А часть медосмотра первая команда "Миная" будет проводить именно в этой медицинской структуре.
В пресс-конференции с торжественным подписанием соглашения приняли участие вице-президент ФК "Минай" Евгений Плавайко и владелец и основатель "Shkiryak Clinic" Антон Шкиряк (врач нейрохирург онколог).
Во время встречи с представителями СМИ стороны обсудили важность объединения всех отраслей ради поддержки не только спорта и футбола в частности, но и украинских защитников и защитниц, прямо сейчас защищающих нашу страну. ФК "Минай" и Shkiryak Clinic анонсировали совместную акцию в поддержку наших военных, о деталях которой обещают сообщить позже.
Популярное сейчас
- Последний в году матч УПЛ, четвертьфиналы ЧМ-2022. Расписание футбола на 6 - 11 декабря
- Тренер сборной Южной Кореи покинул команду после разгрома от Бразилии
- Карнавал. Бразилия – Южная Корея 4:1. Обзор матча и видео голов
- Медин: Коломойский принес деньги и говорит: "Там не хватает. Знаете, почему? Чтобы вы знали, кто тут хозяин"
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
Новости по теме
- 09:38 Украинские Кополовец: Кобин говорил, что я не тяну? Когда чудак 120 килограммов говорит, что я не тяну – ты меня извини
- 15:10 Украинские Кривбасс уже восьмой, Черноморец рискует зимовать в зоне вылета. Таблица и результаты тура УПЛ
- 13:15 Украинские Заря - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию перенесенного матча УПЛ