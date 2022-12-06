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Мудрик подорожал на 25 млн евро, а Довбик на 4 млн, Цыганков подешевел

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Transfermarkt обновил цены

Мудрик подорожал на 25 млн евро, а Довбик на 4 млн, Цыганков подешевел

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Авторитетный ресурс Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов украинской Премьер-лиги.

Теперь самым дорогим игроком лиги является вингер "Шахтера" Михаил Мудрик. Ценник 21-летнего украинца вырос с 15 млн до 40 миллионов евро. На второй позиции полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Он подешевел на 3 млн евро и сейчас стоит 22 млн. Стоимость защитника "Динамо" Ильи Забарного осталась прежней - 15 млн евро.

В 11 миллионов оцениваются футболисты "Шахтера" Анатолий Трубин и Николай Матвиенко. Значительно прибавил в цене форвард "Днепра-1" Артем Довбик - с 6 млн до 10 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виктор Матвиенко Артем Довбик Виктор Цыганков СК Днепр-1 Михаил Мудрик Илья Забарный Анатолий Трубин
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Источник:
Transfermarkt

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Комментарии (7)
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
06.12.2022 в 16:42
Найдорожчий футболіст України на даний момент це Олександр Зінченко. За нього РЕАЛЬНО заплатили 30 лямів, а все що там пише той чи інший ресурс -- то таке.
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.12.2022 в 16:32
Щось в цьому є! Окрім Циганкова
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0
0
MaximSK (Киев)
06.12.2022 в 15:48
Цыганков сейчас максимум 10 млн Евро стоит, а Забарный максимум 8 стоит, сильно сдал по сравнению с прошлым сезоном.
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+1
0
Acsakal (Kharkiv)
06.12.2022 в 15:44
Довбик недооцінений, Забарний, Трубін та Матвієнко - переоцінені.
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+1
0
aleks68
06.12.2022 в 16:26
это ты так решил?
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+1
-1
alex8-48 (АШДОД)
06.12.2022 в 17:21
Здесь все высказывают только своё мнение,а реально футболист стоит столько, сколько за него реально платят. Реально, крупно заплатили только за Зинченко, а с остальными пока только разговоры и домыслы.
+1
0
Kaiso Vegas
06.12.2022 в 17:30
Ну не скажіть: Довбик поки що не мав змоги проявити себе десь на високому рівні (вище за УПЛ чи ЛН), на відміну від Трубіна та Матвієнко (які показували добротну гру у ЛЧ та ЛЕ не один сезон).От заграє Довбик на звичному для себе рівні в умовній Серії А, тоді, гадаю, буде доречніше писати про «недооціненість».
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