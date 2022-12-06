Мудрик подорожал на 25 млн евро, а Довбик на 4 млн, Цыганков подешевел

Авторитетный ресурс Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов украинской Премьер-лиги.

Теперь самым дорогим игроком лиги является вингер "Шахтера" Михаил Мудрик. Ценник 21-летнего украинца вырос с 15 млн до 40 миллионов евро. На второй позиции полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Он подешевел на 3 млн евро и сейчас стоит 22 млн. Стоимость защитника "Динамо" Ильи Забарного осталась прежней - 15 млн евро.

В 11 миллионов оцениваются футболисты "Шахтера" Анатолий Трубин и Николай Матвиенко. Значительно прибавил в цене форвард "Днепра-1" Артем Довбик - с 6 млн до 10 млн евро.