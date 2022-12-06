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Владелец Ворсклы из-за войны потерял около 1 миллиарда долларов
Отразится ли на клубе?
Фото: із відкритих джерел
Состояние украинского олигарха Константина Жеваго за последнее время уменьшилось на 1 миллиард долларов - до 1,4 миллиарда долларов. Такие данные предоставляет Forbes-Украина.
Оценка уменьшилась с 2,4 млрд до 1,4 млрд долл. Причиной называют полномасштабную войну в Украине. Ранее Жеваго был третьим в списке самых состоятельных украинцев.
Напомним, Константину Жеваго принадлежит футбольный клуб "Ворскла". По итогам первой части сезона УПЛ полтавчане занимают 9-е место. Пока что нет конкретной информации о том, что в клубе возникли финансовые проблемы или длительные задержки зарплаты.
Фото: Forbes.ua
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