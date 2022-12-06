  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Владелец Ворсклы из-за войны потерял около 1 миллиарда долларов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владелец Ворсклы из-за войны потерял около 1 миллиарда долларов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Отразится ли на клубе?

Владелец Ворсклы из-за войны потерял около 1 миллиарда долларов

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Состояние украинского олигарха Константина Жеваго за последнее время уменьшилось на 1 миллиард долларов - до 1,4 миллиарда долларов. Такие данные предоставляет Forbes-Украина.

Оценка уменьшилась с 2,4 млрд до 1,4 млрд долл. Причиной называют полномасштабную войну в Украине. Ранее Жеваго был третьим в списке самых состоятельных украинцев.

Напомним, Константину Жеваго принадлежит футбольный клуб "Ворскла". По итогам первой части сезона УПЛ полтавчане занимают 9-е место. Пока что нет конкретной информации о том, что в клубе возникли финансовые проблемы или длительные задержки зарплаты.

Читайте также"Из-за несолидных действий некоторых людей". Лучший бомбардир Ворсклы может покинуть клуб

Владелец Ворсклы из-за войны потерял около 1 миллиарда долларов - изображение 1

Фото: Forbes.ua

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Константин Жеваго
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Forbes

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
06.12.2022 в 17:28
Сім'ї втрачених дітей рахують а олені гроші.
Ответить
0
0
Skaut (Odessa)
06.12.2022 в 17:16
Ничего, ещё наворует!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде