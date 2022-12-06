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Рух – Черноморец. Где и когда смотреть LIVE прямую онлайн видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.12.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
УПЛ/Автор невідомий
УПЛ уйдет на зимние каникулы после последнего матча 2022-го календарного года, в котором сыграют "Рух" и "Черноморец". Соперники вовремя не встретились в седьмом туре, поэтому разыграют три очка уже в зимнюю пору.
Перенесенный матч седьмого тура УПЛ "Рух" – "Черноморец" состоится в среду, седьмого декабря 2022-го, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча проведет телеканал УНИАН. Также игру покажут на YouTube-канале FootballHab.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир матча, предлагаем следить за происходящим на поле с помощью текстовой онлайн-трансляции. Доступна в матч-центре UA-Футбол >>>
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