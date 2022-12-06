Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - Черноморец. Двое игроков, - по одному из каждой команды, - не сыграют в последнем матче года
Причина – дисквалификация
Фото: ФК Рух
В среду, седьмого декабря, состоится последний матч украинского футбола в 2022-м календарном году. "Рух" на своем поле примет "Черноморец".
Обе команды не смогут сыграть в оптимальных составах. И "Рух", и "Черноморец" имеют дисквалифицированных игроков. У львовян это Юрий Климчук, у "Черноморца" – Джеймс Манджрекер.
Отметим, что матч покажет телеканал УНИАН. Текстовая онлайн-трансляция пройдет в матч-центре UA-Футбол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Англия - Франция и другие пары четвертьфинала. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Марокко - Испания 0:0, пен. 3:0. Карикатурная серия пенальти и заслуженный вылет пиренейцев
- NYT: Удар по аэродрому РФ координировал спецназ ВСУ. В ISW и разведке Британии дали интересный прогноз
- Медин: Коломойский принес деньги и говорит: "Там не хватает. Знаете, почему? Чтобы вы знали, кто тут хозяин"
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн