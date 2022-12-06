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Рух - Черноморец. Двое игроков, - по одному из каждой команды, - не сыграют в последнем матче года

Премьер-лига
(1 голосов)

Причина – дисквалификация

Рух - Черноморец. Двое игроков, - по одному из каждой команды, - не сыграют в последнем матче года

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

В среду, седьмого декабря, состоится последний матч украинского футбола в 2022-м календарном году. "Рух" на своем поле примет "Черноморец".

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Обе команды не смогут сыграть в оптимальных составах. И "Рух", и "Черноморец" имеют дисквалифицированных игроков. У львовян это Юрий Климчук, у "Черноморца" – Джеймс Манджрекер.

Отметим, что матч покажет телеканал УНИАН. Текстовая онлайн-трансляция пройдет в матч-центре UA-Футбол.

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В статье: Черноморец (Одесса) Рух (Львов)
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