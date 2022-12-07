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Рух – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Олександр Приходько
"Рух" и "Черноморец", которые должны были сыграть между собой в 14-м туре УПЛ, отложили разборки на конец года. Сегодня, 7-го декабря в 13:00, команды сыграют между собой и закроют 2022-й календарный год в украинском футболе.
Матч покажет телеканал УНИАН и YouTube канал FootballHab. Смотрите прямую онлайн видеотрансляцию прямо в этой новости.
VBET-лига. 14-й тур
7 декабря, Львов, стадион "Украина"
Арбитр: В.Копиевский
Трансляция: канал "Униан"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
"Рух" 13:00 "Черноморец"
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