Рух – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Рух" и "Черноморец", которые должны были сыграть между собой в 14-м туре УПЛ, отложили разборки на конец года. Сегодня, 7-го декабря в 13:00, команды сыграют между собой и закроют 2022-й календарный год в украинском футболе.

Матч покажет телеканал УНИАН и YouTube канал FootballHab. Смотрите прямую онлайн видеотрансляцию прямо в этой новости.

VBET-лига. 14-й тур

7 декабря, Львов, стадион "Украина"

Арбитр: В.Копиевский

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол