  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полузащитник Руха перенес операцию и выбыл до зимних сборов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Руха перенес операцию и выбыл до зимних сборов

Премьер-лига
(1 голосов)

На восстановление игроку понадобится около месяца

Полузащитник Руха перенес операцию и выбыл до зимних сборов

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Богдан Бойчук после операции в Варшаве вернулся в Украину. Ориентировочное время его возвращения в общую группу – 3-4 недели.

"Чувствую себя хорошо, уже нахожусь дома. До операции на протяжении четырех дней находился в Польше, на следующий день после нее попросился домой, мне выписали таблетки, уколы. Сказали, что буду восстанавливаться 3-4 недели. Так что на тренировочные сборы зимой уже собираюсь ехать, если все будет идти по плану".

О характере травмы, оперативном вмешательстве и восстановлении Богдана Бойчука рассказал врач футбольного клуба "Рух" Михаил Процев:

"Было старое повреждение переднего угла латерального мениска. Приняли решение об оперативном лечении. Сама операция проходила в Варшаве, проводил ее хирург, ортопед-травматолог Роберт Шмигельский, являющийся хорошим другом наших львовских врачей. На следующий день после операции футболист вернулся на территорию Украины. Сегодня он уже был на перевязке в медицинском центре "Руха" и уже начал курс физиотерапии и физической реабилитации. Ориентировочное время возвращения в общую группу – 3-4 недели".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Богдан Бойчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде