Полузащитник Руха перенес операцию и выбыл до зимних сборов

Полузащитник "Руха" Богдан Бойчук после операции в Варшаве вернулся в Украину. Ориентировочное время его возвращения в общую группу – 3-4 недели.

"Чувствую себя хорошо, уже нахожусь дома. До операции на протяжении четырех дней находился в Польше, на следующий день после нее попросился домой, мне выписали таблетки, уколы. Сказали, что буду восстанавливаться 3-4 недели. Так что на тренировочные сборы зимой уже собираюсь ехать, если все будет идти по плану".

О характере травмы, оперативном вмешательстве и восстановлении Богдана Бойчука рассказал врач футбольного клуба "Рух" Михаил Процев: