Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Руха перенес операцию и выбыл до зимних сборов
На восстановление игроку понадобится около месяца
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Богдан Бойчук после операции в Варшаве вернулся в Украину. Ориентировочное время его возвращения в общую группу – 3-4 недели.
"Чувствую себя хорошо, уже нахожусь дома. До операции на протяжении четырех дней находился в Польше, на следующий день после нее попросился домой, мне выписали таблетки, уколы. Сказали, что буду восстанавливаться 3-4 недели. Так что на тренировочные сборы зимой уже собираюсь ехать, если все будет идти по плану".
О характере травмы, оперативном вмешательстве и восстановлении Богдана Бойчука рассказал врач футбольного клуба "Рух" Михаил Процев:
"Было старое повреждение переднего угла латерального мениска. Приняли решение об оперативном лечении. Сама операция проходила в Варшаве, проводил ее хирург, ортопед-травматолог Роберт Шмигельский, являющийся хорошим другом наших львовских врачей. На следующий день после операции футболист вернулся на территорию Украины. Сегодня он уже был на перевязке в медицинском центре "Руха" и уже начал курс физиотерапии и физической реабилитации. Ориентировочное время возвращения в общую группу – 3-4 недели".
Популярное сейчас
- "Это позор". Капитан сборной Испании высказался о поражении от Марокко
- Марокко выбило Испанию, Португалия уничтожила швейцарцев, Это’О избил фаната. Главные новости за 6 декабря
- Сантуш поздравил команду с победой в 1/8 и заявил что конфликт с Роналду улажен: Теперь нужно опустится на землю
- Медин: Коломойский принес деньги и говорит: "Там не хватает. Знаете, почему? Чтобы вы знали, кто тут хозяин"
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО